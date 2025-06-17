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台美合作 5表演團隊赴美巡演展文化軟實力

中央社／ 台北17日電

文化部支持布拉瑞揚舞團等5團隊下半年舉行美國巡演，今天文化部長李遠在記者會上表示，不管是品牌團隊或者是地方團隊，「只要能夠出去都是國家隊，期待大家有精彩演出。」

這5組團隊中，布拉瑞揚舞團將於7至8月、黃翊工作室+於8月、舞蹈家劉奕伶於9月，雙子打擊樂團於11月、翃舞製作於11至12月，分別至美國各大藝術節，如紐約中央公園Summer Stage、砲台舞蹈節、秋季舞蹈節、麻州雅各枕舞蹈藝術節等，以及赴華府、休士頓、德州等當地藝文場館進行演出。

文化部長李遠致詞表示，5個團隊要先獲得美國紐約或者是華府邀請才能成行，「文化部今年度的表演藝術預算被刪減2000萬，相當於影響40個團隊的出國計畫，但是我們拼了命不希望減少團隊的出國機會。」李遠強調在大家努力之下，「我們要讓更多團隊出去，而且要被世界看到。」

美國在台協會處長谷立言（Raymond F. Greene）表示，身為資深外交官，他始終相信「文化外交」是最有利的外交，「文化是以人為本，並且能夠建立人與人之間的理解與信任，最重要的是文化能跨越意識形態，讓人們溝通並分享普世價值。」

谷立言說，多年來像是傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫 、美國使館藝術展覽專案等，「這些是台美之間堅持的夥伴關係，讓美國文化在台灣落地生根，也讓台灣文化軟體在國際間被欣賞與肯定。」

谷立言也特別感謝文化部，持續支持愛荷華國際寫作計畫、傅爾布萊特藝文專業人才獎助計畫，以及即將出發前往美國的台灣團隊美國巡演計畫，「他們讓美國觀眾有機會體驗台灣精彩的表演藝術，進而更加認識台灣，祝福5個台灣代表團藝術團隊，美國之行收穫滿滿。」

今天在記者會上，雙子打擊樂團以木琴及鼓組演奏巡演樂曲片段；布拉瑞揚舞團講述「路吶」等創作脈絡，「這次有機會回到曾經學習、駐村的美國，對我來說好像美夢成真，也是夢想實踐。」

編舞家劉奕伶分享舞作「而且或者…」創作理念及心境，她說這個作品一路發展，從今年初「紐約東亞當代舞蹈節」260個座位的小劇場，再到即將於9月走入「紐約市立中心秋季舞蹈節」2250多個座位的劇院，「是非常期待的挑戰」。

谷立言 舞團 美國在台協會 文化部 布拉瑞揚 外交

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