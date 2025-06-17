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科博館獲贈台灣雲豹標本 3D建模搭AI重現穿梭林間

中央社／ 台中17日電

國立自然科學博物館獲贈127件日治時期動物標本，其中1件台灣雲豹立姿標本，為台灣第2件具佐證紀錄標本，科博館進行標本3D建模，以生成式AI技術重現雲豹靈巧穿梭林間。

農業部林業及自然保育署嘉義分署捐贈國立自然科學博物館127件日治時期動物標本，今天在科博館舉行捐贈儀式，雙方日前已簽署合作備忘錄，共同展現守護自然歷史資產的決心與行動。

科博館發布新聞稿，儀式中公開一段「雲豹動起來」影像，影片由北澤鋼影像製作公司操刀，運用3D高斯潑濺法（3D Gaussian-Splatting）重建台灣雲豹姿態；科博館是台灣首間運用此先進手法進行標本3D建模的博物館，透過生成式AI技術，生動呈現已滅絕台灣雲豹穿梭在林間靈巧模樣。

國立自然科學博物館館長黃文山表示，此批標本原藏嘉義分署所轄的阿里山博物館，1935年開館時的首批展品，距今已有90年歷史；捐贈內容包含114件鳥類標本與12件鼠類標本，均為研究用棒狀標本，不僅原始採集標籤完整，保存狀況亦佳。

科博館生物學組助理研究員陳彥君指出，捐贈中最受矚目的1件台灣雲豹立姿標本，儘管此標本缺乏原始採集標籤，外觀陳舊且左後掌有斷裂情形，仍可見其製作工藝細緻，姿態沉靜、神采奕奕。

陳彥君表示，根據嘉義分署2023年委託國立台北藝術大學進行的「阿里山博物館調查研究」計畫，這件標本曾在1935年「始政四十周年紀念台灣博覽會」的「新高山阿里山的自然界」展區展出，是台灣目前極少數有文獻紀錄的台灣雲豹標本之一。

1999年921大地震重創阿里山博物館，清查時發現這件封存多年雲豹標本已有受損情形，林業保育署嘉義分署（原嘉義林管處）隨即委託科博館協助清理與保存，曾考慮是否歸回原館展示，但因標本老化脆弱，最終決定正式捐贈予科博館，以確保其長期妥善保存。

根據日治時期留下資料，1935年展出的鳥類與哺乳類標本，大多由當時任職台南博物館的鳥類專家風野鐵吉負責蒐集，並詳細記錄籌備過程，包括新發現鳥種褐鷽採集紀錄，以及台北帝國大學對鼠類標本的支援情形；不過，對於雲豹標本來歷未有詳述，因此可推測當時台灣雲豹尚為常見動物，未受特別關注。

目前全球僅存5件有文獻記載的台灣雲豹標本，此次科博館獲贈者為台灣第2件具佐證紀錄的標本。首件為1923年由日籍動物學者牧茂市郎在阿里山沼平採集，現藏於國立台灣博物館；其餘3件則分別收藏於英國大英自然史博物館、德國柏林自然博物館與日本國立科學博物館。

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