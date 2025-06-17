村長吃檳榔牙齒壞戒除困難 原來媳婦在賣檳榔要捧場

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院響應世界無菸日，請民眾拒菸、戒菸。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院響應世界無菸日，請民眾拒菸、戒菸。記者簡慧珍／攝影

衛福部公布國人最新十大死因，癌症中的肺癌高居第一名，彰化縣二林基督教醫院響應世界無菸日，今在一樓大廳宣講菸害和舉辦有獎搶答，菸害案例包括醫護人員的親屬和地方人士，故事真實有教育意義，分外發人深省。

世衛組織2025世界無菸日主題為定為「戳破誘惑」，二基內科醫師王崇隆強調，「不吸第一口，就是最好的健康起點。」與其戒菸不如拒菸，因為從醫學臨床病例發現吸菸將誘發肺癌、容易罹患憂鬱症，菸商為增加銷售量推出電子菸、加熱菸，外形不同於傳統香菸，包裝時尚，降低年輕人對菸品的戒心，以為吸電子菸沒關係，其實電子菸對人體、環境的危害跟傳統香菸一樣。

社區健康中心主任陳秀娥用自己親人當病例，吸菸數十年，誘發兩次中風，第二次臥床，因肺部功能差、支氣管很多痰，只好從頸部切開一個口（氣切）幫助呼吸，躺了一年多離世；照顧者辛苦多年，幾乎累倒，而且每天一包菸，吸一星期的香菸錢可以買衛生紙「擦一年」，吸菸真是害己不利人又浪費錢。

在台灣，吃檳榔與吸菸的習慣常並存，二基今宣講也講到檳榔危害。陳秀娥用一名村長為例，嚼食檳榔十多年，牙齒嚴重損壞，她勸導不要再吃，村長說「無法度，阮媳婦在賣檳榔就加減吃。」陳秀娥接著說現在做假牙不便宜，像她最近做兩顆就4、5萬元，吃檳榔可能要花數十萬元修補牙齒，最令人擔心的是罹患口腔癌。

電子菸 肺癌 檳榔

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