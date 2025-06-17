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未來1周悶熱上看34度 午後留意局部大雨或雷雨
未來1周持續炎熱，高溫上看34度，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天因西南風帶來較多水氣，午後雷陣雨範圍比較廣，明天至周五東南風環境，各地多雲到晴，午後中南部需留意局部大雨。
黃恩鴻說，今天因西南風帶來較多水氣，是未來1周天氣最不穩的一天，明天起受高壓影響，天氣穩定、水氣減少。
明天至周五（18至20日）環境風場轉為東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後西半部、宜花山區有局部短暫雷陣雨。另外，明、後（18、19日）中南部需留意午後局部大雨。
周六至下周二（21至24日）環境風場轉為南風，各地為多雲到晴的好天氣，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部及其他山區有局部短暫陣雨。
溫度部分，黃恩鴻指出，未來1周感受持續悶熱，各地高溫都在33、34度，南部近山區要留意更高溫度，低溫約26至28度。
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