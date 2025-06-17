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瘧疾境外移入創19年同期新高 3男赴非洲染惡性瘧

中央社／ 台北17日電

疾管署今天公布國內新增3例境外移入瘧疾病例，為40多歲至50多歲本國籍男性，分別具非洲貝南、肯亞旅遊史，均感染惡性瘧。今年瘧疾境外移入已累計11例，為近19年同期新高。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在例行疫報表示，新增3名境外移入瘧疾個案均為北部男性，其中2名同行的40多歲和50多歲男性，在今年5月中下旬前往東非肯亞自助旅行，沒有服用瘧疾預防用藥。

林詠青指出，2名個案返國後在6月初開始全身不適、肌肉痠痛、間歇性發燒畏寒，6月中嗜睡、食慾不佳到醫院就醫，檢驗血小板偏低、肝功能異常，經檢驗確認感染惡性瘧；其中40多歲男性因血液中瘧原蟲較多，收治加護病房，兩人經過治療都已改善，目前都在一般病房持續治療。

另一名40多歲男性，林詠青說明，是於4月下旬至5月下旬到西非貝南出差，行前有到旅遊醫學門診就醫、開立預防用藥，但因為至今意識尚未恢復，無法確定有沒有確實服用。

林詠青表示，個案於5月底返國出現發燒、肌肉痠痛、畏寒，2次就醫、服用症狀治療藥物，6月初因為發燒畏寒沒有改善就醫，醫師建議住院但個案拒絕，後續又因腹瀉、嘔吐再度就醫，確定感染惡性瘧，因血小板偏低、肝功能異常較嚴重、瘧原蟲偏高，且陷入昏迷，入住加護病房，目前仍在加護病房治療。

疫情中心主任郭宏偉指出，今年截至6月16日累計11例瘧疾境外移入，為2007至2025年同期最高，年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南及中非多國各1例，其中10例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。今天公布的肯亞同行者群聚，亦為6年來首起境外移入瘧疾群聚。

疾管署發言人羅一鈞指出，觀光署統計，國內民眾今年1月赴非洲人數首度破百，為3年同期最高，且觀察到近期不少民眾在網路上揪團去非洲；提醒民眾千萬不要輕忽、省小錢，若罹患瘧疾，即使緊急搶救仍有高度重症死亡風險。

林詠青提醒，建議民眾於出發前4至6週，前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢，依據個人健康狀況與目的地特性，接種疫苗及領取瘧疾預防藥物；且須於出發前、旅途中與返國後依照醫師指示準時服用藥物，千萬不可自行停藥或間斷服用，以避免影響保護效果，或導致瘧原蟲產生抗藥性。

肯亞 瘧疾

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