今夏最好玩的親子展！《虎姑婆和他的朋友》280坪沉浸式遊戲場登場

還記得童年時，那個又怕又愛聽的虎姑婆故事嗎？現在，虎姑婆有了全新面貌，搖身一變成為孩子面對恐懼、學習表達的溫暖朋友。《虎姑婆和他的朋友》沉浸式遊戲場即日起於國立臺灣科學教育館熱鬧登場，280坪五感空間，結合音樂、故事與自由遊戲，搭配視覺與互動科技，為孩子打造全新的沉浸式體驗。在這裡，他們可以用音樂打開對話、用遊戲認識自己，在玩樂中學習表達、建立情緒韌性。展期長達4個月，即日起至10月12日，平假日皆適合親子同遊，憑本展票券還可免費參觀科教館常設展，一次滿足學習與娛樂的需求！

從故事到展覽——台灣原創內容的新里程碑

《虎姑婆和他的朋友》的誕生，來自富邦文教基金會長達三年的深入耕耘。團隊走遍全台，與上千名兒童深度對話，觀察到孩子面對的情緒挑戰多樣，從分離焦慮、怕黑、受傷，到學會獨立與建立勇氣。基金會希望打造一個以「孩子看見孩子」為核心、鼓勵表達與傾聽的原創作品，讓孩子能在陪伴中練習面對情緒、認識自己。

故事從音樂起步，由陶晶瑩擔綱虎姑婆角色獻聲，並攜手由黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦與小威等九組音樂創作者攜手創作九首兒童流行歌曲，從世界民謠出發，融合古典、爵士、電子與流行等曲風，打造出一幅情緒共感的音樂地景。MV動畫由 dosomething studio 統籌，集結八組金獎動畫團隊，以手繪、偶動畫、3D 等風格創作出十支視覺層次豐富的動畫作品，不僅延伸音樂想像，也開拓孩子的美學視野。

從音樂、動畫、節目、音樂劇再到實體空間，《虎姑婆和他的朋友》持續進化，發展成全台首創的沉浸式親子展覽，展現台灣原創內容的深度與創新力。富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示：「我們相信當代兒童內容不只侷限在螢幕裡，而是要有機會在真實世界中用身體、感官去經驗，用遊戲探索自己，讓親子共同創造溫暖而深刻的記憶。」

五大展區亮點——重新定義兒童展覽體驗

這次展覽最大特色，是將角色故事從平面動畫延伸至立體空間，讓孩子從觀眾變成參與者，創造前所未有的沉浸式體驗。以下是五大亮點搶先看：

亮點一：音樂森林｜情緒劇場新體驗

360度環繞投影打造的「音樂森林」，讓孩子身歷其境走入十支動畫MV世界。每首歌對應一種常見兒童情緒，例如緊張、受傷、怕黑、分離焦慮等。展區透過感應互動設計，孩子只要移動積木、踩地板、揮手，就能觸發場景變化，如治癒受傷的星星、趕跑壞壞精靈，讓抽象情緒轉化為具體的互動行為，幫助孩子更容易理解與表達內心感受。

亮點二：音樂公園｜革命性的STEAM自由遊戲空間

這是展覽中最具開創性的區域，主打「Free Play自由遊戲」精神。孩子可自由選擇不同材質與大小的模組，進行堆疊、建構、爬行與創作，沒有標準答案，只有無限可能。策展團隊指出：「當孩子攀爬、組裝時，其實正在實踐STEAM教育核心——理解工程原理、探索數學比例、體驗材質科學、激發創造力，這些都在自然遊戲中發生。」

亮點三：精靈大聲公 × 虎姑婆信箱｜聲音視覺化的驚喜

「精靈大聲公」讓孩子對著造型喇叭說話，語音立即轉化為文字在螢幕上跳動，讓聲音有了可見形狀；「虎姑婆信箱」則鼓勵孩子把心聲寫在卡片上，與其他孩子的心語一起流動，形成溫柔的情緒樂譜。這兩個設計不僅引導孩子表達，也創造了彼此理解的橋樑。

亮點四：多米獸公園｜為幼齡孩子量身打造的社交遊戲場

首次曝光的「多米獸」來自即將推出的第二季節目角色，這個區域專為三歲以下幼童設計，鼓勵孩子在開放情境中進行自由探索與互動，特別適合內向或初階社交經驗的孩子，幫助他們在安全環境中自然建立連結。

亮點五：真人虎姑婆驚喜現身｜沉浸體驗再升級

最大驚喜莫過於「真人虎姑婆」不定時現身展區，一身粉紅虎皮裝扮、溫柔可愛，主動邀請孩子一起唱跳、闖關，讓螢幕角色活生生走入現實世界，創造難忘的「虛實整合」體驗。

除了五大主題展區，現場還有許多驚喜加碼活動，像是磁力片創作體驗、操偶劇場、限定版拍貼機，以及造型雞蛋糕等週邊小吃，不定時推出，讓親子互動更多元、體驗更完整。也提供限量週邊商品，讓這段冒險旅程有實體紀念可以帶回家。

給孩子最好的禮物，是理解與陪伴

《虎姑婆和他的朋友》不是一個單純的展覽，它是一個集結音樂、動畫、美感與心理觀察的「社會設計」作品。在這個資訊爆炸、節奏快速的年代，最珍貴的，其實是讓孩子有空間表達自己、被理解與接住的機會。這場展覽提醒我們：孩子最需要的不是答案，而是一份陪伴與傾聽。

展覽開幕首週便吸引超過千人次參觀，深受親子家庭熱烈響應。不少家長表示孩子流連忘返、意猶未盡，甚至想要再訪！建議大家預先規劃參觀時段，掌握暑假黃金假期，與孩子共度一場充滿創意與溫度的奇幻冒險。