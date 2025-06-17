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影響15列次...台鐵貨物列車故障 桃園至內壢間一度採單線雙向行車

中央社／ 台北17日電

台鐵今天下午1列貨物列車發生故障，桃園至內壢間一度採單線雙向行車。台鐵公司表示，下午4時13分已恢復雙線行車，共影響15列次、累積延誤232分鐘。

台鐵公司表示，今天下午2時48分1列7501列次貨物列車在桃園至內壢間東正線因無動力、卡在途中，經技術支援處理無效，2時55分請求支援，後續救援單機由富岡基地開出，而桃園至內壢間一度以西正線單線雙向行車。

這起事件也造成部分南下、北上列車延誤，台鐵表示，下午4時13分已恢復雙線正常行車，經統計影響15列次、累積延誤232分鐘。

桃園 台鐵

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