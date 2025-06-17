影響15列次...台鐵貨物列車故障 桃園至內壢間一度採單線雙向行車
台鐵今天下午1列貨物列車發生故障，桃園至內壢間一度採單線雙向行車。台鐵公司表示，下午4時13分已恢復雙線行車，共影響15列次、累積延誤232分鐘。
台鐵公司表示，今天下午2時48分1列7501列次貨物列車在桃園至內壢間東正線因無動力、卡在途中，經技術支援處理無效，2時55分請求支援，後續救援單機由富岡基地開出，而桃園至內壢間一度以西正線單線雙向行車。
這起事件也造成部分南下、北上列車延誤，台鐵表示，下午4時13分已恢復雙線正常行車，經統計影響15列次、累積延誤232分鐘。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言