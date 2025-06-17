未來一週高溫炎熱 18日中南部防局部大雨

氣象署表示，未來一週主要受太平洋高壓影響，天氣大致高溫炎熱，易有午後雷陣雨；明天及19日的午後，中南部地區有局部大雨，北部山區也有局部較大雨勢發生機會。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天最大時雨量發生在中午12時至下午1時的台南市東山區，1小時內降雨量達70.5毫米，而東山區今天累積雨量截至下午5時也才74.5毫米，代表中午這1小時幾乎下完整天的雨；預估晚間各地降雨都會逐漸趨緩。

黃恩鴻表示，明天起台灣在太平洋高壓邊緣，環境轉東南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，預估類似的天氣型態會持續至20日。

黃恩鴻指出，其中在明天及19日的午後，由於對流旺盛，中南部地區有局部大雨，北部山區也有局部較大雨勢發生機會。

黃恩鴻提到，21日起至24日轉偏南風，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；預估25至27日仍為偏南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，黃恩鴻表示，未來一週普遍高溫都在攝氏33、34度左右，低溫約26至28度；明天高屏地區可能仍有局部36度以上高溫發生。

黃恩鴻提到，由於太平洋高壓勢力逐漸增強，目前觀察已無梅雨鋒面訊號；未來10天雖然會有一些熱帶雲簇消長，但沒有明顯發展跡象，氣象署會持續觀察。