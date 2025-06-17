快訊

獨／吳東進出清新光金4.6萬張持股 關鍵原因曝光

白鴿染黃？警涉當應召站皮條客 板橋2警遭搜索帶回約談

藍白拒出席！國安簡報堅持全程閉門 總統府：柯可以黃國昌不行？

未來一週高溫炎熱 18日中南部防局部大雨

中央社／ 台北17日電

氣象署表示，未來一週主要受太平洋高壓影響，天氣大致高溫炎熱，易有午後雷陣雨；明天及19日的午後，中南部地區有局部大雨，北部山區也有局部較大雨勢發生機會。

中央氣象署今天下午更新大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天最大時雨量發生在中午12時至下午1時的台南市東山區，1小時內降雨量達70.5毫米，而東山區今天累積雨量截至下午5時也才74.5毫米，代表中午這1小時幾乎下完整天的雨；預估晚間各地降雨都會逐漸趨緩。

黃恩鴻表示，明天起台灣在太平洋高壓邊緣，環境轉東南風，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，預估類似的天氣型態會持續至20日。

黃恩鴻指出，其中在明天及19日的午後，由於對流旺盛，中南部地區有局部大雨，北部山區也有局部較大雨勢發生機會。

黃恩鴻提到，21日起至24日轉偏南風，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；預估25至27日仍為偏南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫部分，黃恩鴻表示，未來一週普遍高溫都在攝氏33、34度左右，低溫約26至28度；明天高屏地區可能仍有局部36度以上高溫發生。

黃恩鴻提到，由於太平洋高壓勢力逐漸增強，目前觀察已無梅雨鋒面訊號；未來10天雖然會有一些熱帶雲簇消長，但沒有明顯發展跡象，氣象署會持續觀察。

高溫 氣象署

延伸閱讀

影／大雨狂襲溪水暴漲 宜蘭扇子瀑布5遊客受困驚險獲救畫面

6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、河水暴漲

吳聖宇：西南風水氣多午後大雷雨 明起降雨減少恢復夏季天氣

北市今午後有雷陣雨 較大降雨時段曝 文山、南港時雨量大

相關新聞

台鐵貨物列車故障卡路線上 列車延誤估下午4時30分恢復

台鐵今下午1列貨物列車在桃園到內壢間拋錨，列車卡在路線上，影響該區間單線雙向行車，今下午3時起，南下、北上列車均出現延誤...

淡水古蹟博物館與馬偕醫院合作 營造失智友善場域

新北市立淡水古蹟博物館與馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄，跨界合作打造失智友善文化場域，推出觀光人文、手作治療、懷舊治療等三大...

國人十大癌症胃癌排第8 醫揭一口訣五大重點防癌上身

衛福部最新公布113年國人十大癌症，胃癌排名第8，共造成2221人死亡。現代人生活壓力大、三餐不定時，更嗜吃重口味食物，...

癌藥基金50億...免疫治療用了32億 病團憂常規給付更難

百億癌症新藥基金是賴清德總統政見，今年行政院編列50億公務預算，進入健保基金成立癌症新藥基金，不過，光是健保署近期通過給...

「環保集點」綠點擴大應用 萊爾富祭多項「綠色消費小尖兵」商品限時優惠

為推動「綠色消費循環」的理念，萊爾富配合環境部推行「環保集點制度」，讓民眾不論購買環保產品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，...

原民傳統智慧財產權爭議 原民會：持續完善相關法令

2018年原民會辦理南島民族論壇啟動儀式展演奇美部落勇士舞，部落認為傳統智慧創作專用權遭侵害而提起國賠訴訟，最高法院日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。