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阿里山博物館雲豹標本 捐贈國立自然科學博物館

中央社／ 嘉義縣17日電

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天捐贈百餘件日治時期珍貴標本給國立自然科學博物館，包括1件曾於1935年「始政四十周年紀念臺灣博覽會」展出的台灣雲豹標本，具高度學術價值。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，今天正式將127件原本收藏在阿里山國家森林遊樂區阿里山博物館內的動物標本，捐給自然科學博物館。

林業署嘉義分署分署長李定忠表示，這些標本在921大地震時受損，經搶救後請科博館專家修復，自此就收藏在科博館，經分署內部評估後，認為再放回阿里山博物館並不適宜，因此捐贈給科博館保存。

李定忠指出，標本包括雲豹1件、鳥類114件、哺乳類12件，其中雲豹標本是台灣現存的少數雲豹標本，具有相當學術價值，而且曾在1935年日治時期「始政四十周年紀念臺灣博覽會」展出，是有文獻紀錄的雲豹標本。

嘉義分署強調，阿里山博物館創立於民國24年，以檜木建構，這百餘件標本在博物館創立時就已在館內展示，距今已超過90年的歷史。透過雙方簽署的捐贈契約書與合作備忘錄，林業署嘉義分署與科博館未來將就標本研究利用、保育教育宣導等面向進行長期合作，共創雙贏局面。

阿里山 國立自然科學博物館 嘉義

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