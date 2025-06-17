原民傳統智慧財產權爭議 原民會：持續完善相關法令

2018年原民會辦理南島民族論壇啟動儀式展演奇美部落勇士舞，部落認為傳統智慧創作專用權遭侵害而提起國賠訴訟，最高法院日前裁定駁回。原民會表示，尊重司法機關決定，並持續完善相關法令，仍期盼能和部落溝通尋求和解，讓爭議盡早落幕。

原民會2018年8月舉辦南島民族論壇，開幕典禮表演Kiwit阿美族奇美部落勇士舞，部落認為未獲授權擅自表演，侵害智慧創作人格權與財產權，提告請求國家賠償300萬元；一、二審皆判部落敗訴，最高法院5月29日駁回Kiwit阿美族奇美部落上訴。本案是台灣首件原住民族傳統智慧財產創作專用權爭議的訴訟。

原民會指出，「合理使用」制度向為智慧財產權領域中關鍵的衡平機制，其立意在於兼顧權利人保護與促進文化發展之公共利益，避免過度保護而阻礙文化發展，這是「原住民族傳統智慧創作保護條例」與「著作權法」共通之法理，尤其對大社會推廣與傳播正確的原住民族文化至為關鍵。

原民會進一步表示，相較於「著作權法」於「合理使用」計有27條且有具體標準，「傳智條例」確實規範不足。因此司法機關審查過程中雖均肯認本案是「合理使用」，但部分審查標準亦提供傳智條例於合理使用的判斷上，可以改進的方向。原民會作為主管機關，將持續完善此一機制，期能使得權利人與使用者在認知上不會再產生落差，減少未來類似爭議之發生。

原民會最後表示，傳智條例施行至今十餘年，期間陸續核發各族傳智專用權保護部落傳統文化，但也有因規範引發族人誤解或質疑之處，原民會將適時研議、評估通盤檢討傳智條例相關規範，讓原住民族傳統智慧創作保護制度更臻完善。