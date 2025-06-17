北捷狀況多 中和新蘆線再傳騷動

台北捷運今早狀況連連，8時許發生板南線車門異常、龍山寺捷運站性騷案，中和新蘆線的大橋頭站也有旅客糾紛。北捷警表示，起因是女子認為遭一名男子用早餐袋碰觸，男子隨後追上，其他列車乘客嚇到後紛紛跟著往後方車廂移動，過程中旅客不慎跌倒，未影響營運。

北捷表示，今天上午9時許，大橋頭站往南勢角方向一部列車上有旅客糾紛，站長將雙方請下車並交由警方處理，未影響營運。

北捷警表示，有女子稱於三重國小站上車後，遭不明男子將手提的早餐袋持續觸碰女子手臂數次，雖然未成傷，但是男子隨後無故將早餐丟於地上，女子因感到害怕而跑到另一節車廂走去，該男也跟上前。

由於列車上其他乘客不清楚原因，所以也跟著往後方車廂移動，過程中造成其他旅客不慎跌倒。捷警到場後，告知女子相關法律權利，但女子表示因趕上班，後續如有需要將自行前往報案。

北捷警呼籲，民眾搭乘捷運時如遇可疑人事或異常狀況時，務必冷靜面對，可以按下車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後將立即趕赴現場協助，以維護搭乘捷運旅客安全。