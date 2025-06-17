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20年來首漲價 中化製藥多項綜合感冒藥7月漲8％

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名藥廠「中化製藥」所生產的多項綜合感冒藥漲價，調整幅度8%。本報資料照片
知名藥廠「中化製藥」所生產的多項綜合感冒藥漲價，調整幅度8%。本報資料照片

繼萬精油、大正等藥品漲價後，近期又有一波藥物調漲，知名藥廠「中化製藥」所生產的多項綜合感冒藥漲價，調整幅度8%。基層藥師協會理事長沈采穎說，中化製藥調整項目包括「欣化痰舒」、「感冒靈日夜感冒膜衣錠」、「感冒靈綜合感冒熱飲科利」等，原售價120元，調漲新售價為130元，7月1日起生效。

沈采穎指出，中化製藥感冒藥產品市占率約一成，包括「欣化痰舒」、「感冒靈日夜感冒膜衣錠」、「感冒靈綜合感冒熱飲科利」、「柔樂坦錠」、「力停疼加強錠」，這些藥物多治療感冒症狀或發燒頭痛等，皆為民眾常用藥物，原售價皆為120元，調漲8%後，新售價為130元。

沈采穎指出，許多藥局選擇自行吸收成本，但可能之後仍會調整售價，預估3個月至半年左右，仍會影響民眾購買價格。中化製藥已經20年來沒有漲價，本次調漲代表「真的撐不下去」， 「愈大廠牌藥物漲愈快，但其他藥物也會調漲。」

即使藥廠漲價，沈采穎表示，台灣許多診所仍會自行吸收成本，且藥廠事先告知，可讓藥廠先購買庫存備用，預期要影響到民眾，時間會落在3年至半年以後，屆時價格才會反映在售價上，民眾若有需要可先備藥，但不要備愈多。

至於藥價調漲，背後原因恐是電價調漲導致成本增加。沈采穎說，製藥公會曾找立法委員協調，經濟部原承諾藥廠電價動漲，但後續因電錶規格問題，實際上電價還是調漲。電價調漲至今，已有萬精油系列、大正製藥等廠商漲價，現在又有中化製藥漲價，「若電價持續調漲，國內製造的指示用藥，勢必還會調漲。」

美國總統川普提出對等關稅政策，但藥品相關政策尚無定論。沈采穎表示，台灣藥廠原料要多仰賴進口，若關稅調漲，加上國內電價漲價，未來基本上「非漲不可」，政府應積極採取措施，協助廠商採購更便意、更大量的原料藥物。以乙醯胺酚為例，許多藥物都因健保砍價而退出市場，若再面臨關稅調漲，導致生產成本增加，未來能生產這項藥物的廠商，恐會愈來愈少。

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