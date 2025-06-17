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國內線班機前4月載客率77.8% 台北金門最熱門

中央社／ 台北17日電

根據民航局統計，國內航線今年1到4月載客率高達77.8%，其中以台北-金門最熱門，載客人數已突破32萬人次。

根據交通部民航局統計，國內線今年1到4月載客人數為149萬4838人次，載客率為77.8%，載客人數前3名為台北-金門、高雄-澎湖、台北-澎湖，分別為32萬7360人次、23萬2662人次、22萬4784人次。

國內線載客人數高，顯示仍有不少旅客前往離島旅遊。華信航空今天發布新聞稿表示，因應成立34週年推出「華信航空34週年國內航線66折」限時優惠活動，透過華信航空官方App購票，輸入專屬折扣碼，即可享有全額票價66折的超值優惠，限量1000名。

華信航空這次推出的66折限時優惠活動，除高雄-馬祖南竿航線外，涵蓋所有國內航線，搭乘期間適用於10月1日至明年1月31日的平日航班。

除了國內線有機票優惠外，越捷航空推出橫跨全航線網絡數百萬張的零元起機票（未含稅金與其他附加費用）；新加坡航空則推出飛往新航集團全球熱門航點，最高可享88折優惠。

華信 航線 民航局

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