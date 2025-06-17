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「環保集點」綠點擴大應用 萊爾富祭多項「綠色消費小尖兵」商品限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富即日起至6月24日祭出多項「綠色消費」商品優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富即日起至6月24日祭出多項「綠色消費」商品優惠。圖／萊爾富提供

為推動「綠色消費循環」的理念，萊爾富配合環境部推行「環保集點制度」，讓民眾不論購買環保產品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，都能化為「環保綠點」獲得實質回饋，實現「環保行動有價化」。

萊爾富響應環境部「環保集點制度」，全台逾1,700家門市集結眾多商品提供優惠，共同響應減碳愛地球活動，環保集點會員只要到萊爾富門市購買具有環保標章、碳足跡標籤、MIT微笑標章、台灣優良農產品標章（CAS）、有機農產品標章、產銷履歷（TAP）認證之環保產品，於結帳時出示已綁定在環保集點帳戶的萊爾富Hi-Life VIP會員或向店員報手機號碼（註冊萊爾富會員使用的門號），即可獲得獎勵點數，依產品定價1元最高可集1點。環保集點會員每週六、日於萊爾富門市消費指定商品，再享「綠點10倍送」的加碼好康，單件商品最高可回饋10萬綠點，等值1,000元綠點購物金。詳細集點辦法請見「綠色消費集點」活動網頁說明。

「環保綠點」的用途多元廣泛，不限品項想換就換，民眾可兌換萊爾富現金折價券，折抵具有環保標章、綠色保育標章認證之指定環保產品，在政府2050淨零轉型的共同目標下，企業落實ESG永續發展責無旁貸，萊爾富邀全民一起響應綠色行動兼賺回饋。

萊爾富啟動綠色循環經濟，除配合提供Hi café、牛奶、衛生紙等商品兌換，也祭出多項「綠色消費」商品優惠，即日起至6月24日HL普普風、幾米大象抽取式衛生紙110抽Ｘ8包（串）可享單串109元、兩串特價179元；康乃馨Double Care抗菌濕巾20抽可享加10元多1件，兩件特價59元；康乃馨御守棉超薄日用量多25.5cm X 8片、康乃馨輕柔乾爽護墊30片無香、康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚補充包80片等眾多商品最低買1送1起優惠，提供民眾民生用品折扣外，還可以集「環保綠點」活動。

針對夏日民眾乳品需求，萊爾富即日起至6月24日推出瑞穗全脂鮮乳930ml（原價92元）同價位20件特價1,580元，平均單件只要79元，萊爾富「來送禮」送禮分享、分次兌換、跨店領取都可以。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

環境部綠點邁入第10年，除增加消費增綠點外，並擴大綠點合作通路。圖／萊爾富提供
環境部綠點邁入第10年，除增加消費增綠點外，並擴大綠點合作通路。圖／萊爾富提供
到萊爾富即可使用「綠點」兌換免費現煮飲品。圖／萊爾富提供
到萊爾富即可使用「綠點」兌換免費現煮飲品。圖／萊爾富提供

衛生紙 綠色消費

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