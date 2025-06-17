COVID新增38死創114年單週新高 20多歲男最年輕

衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情略降但仍處高原期，且上週新增38例死亡創今年單週新高。其中20多歲男性併發腦炎、腎衰竭，發病約2週病逝，是今年最年輕死亡病例。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情略降，仍處相對高點，6月8日至14日門急診就診計6萬6951人次，較前一週下降6.2%；惟併發重症數仍多，6月10日至16日增144例COVID-19併發本土重症病例及38例死亡病例，其中死亡病例創今年單週新高。

新增COVID-19死亡個案中有一例是今年最年輕。防疫醫師林詠青指出，此例為20多歲男性，無潛在病史，但小時候得過腦膜炎；2022年打過3劑COVID-19疫苗，之後就沒再打過，也沒接種最新JN.1疫苗。個案於5月下旬陸續出現間歇性發燒、嘔吐，至診所、急診就醫沒有改善，5月底再到醫院就醫後住院。

林詠青表示，個案住院後又出現肢體無力、嗜睡，醫院懷疑有中樞神經感染，收治加護病房給予抗生素和抗病毒藥物，COVID-19檢驗陽性，且腦部影像學檢驗發現有腦炎，儘管在住院期間積極治療，仍發現腎功能、凝血功能異常，多重器官衰竭，在發病後約2週的6月上旬過世。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前疫情有稍微下降，但仍在高原期，且走勢與上週預估狀況相同，流行期預估到7月27日至8月2日該週，之後脫離流行期。這波5月25日至8月2日COVID-19總就診人次估計約42萬人次。

疾管署說明，國內JN.1疫苗已累計接種235.3萬人次，目前全國JN.1疫苗接種率9.48%，65歲以上接種率分別為第1劑19.56%、第2劑1.98%，國內疫情仍處流行高峰，本土確診及死亡個案均有8成以上未接種JN.1疫苗，呼籲65歲以上長者等3類高風險對象，已接種過1劑JN.1疫苗且間隔達2個月（60天）者，應儘速接種第2劑。