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高雄火車站6件公共藝術作品 8月辦音樂會開箱

中央社／ 台北17日電

交通部鐵道局今天公布台鐵高雄車站公共藝術計劃，結合「聽蒸氣」、「看時間」6件感官藝術創作，打造3公頃當代文化場域，預計8月中開箱，將透過舉辦開幕音樂會呈現給旅客。

鐵道局今天召開記者會，由總工程司彭家德、南部工程分局副分局長周志達介紹高雄車站公共藝術計畫「高雄車站共感空間」，總經費新台幣7370萬元，由侯林設計與德國URBANSCREEN團隊共同策劃，預計將成為繼雲朵天棚、綠之丘啟用後，民眾新的拍照打卡熱點。

這次藝術計畫取材自台灣傳統廟埕精神，結合當代表演、聲音、音樂、光影與互動裝置等多元形式，以「共時、共鳴、共感」為策展主軸，由6位國內外創作者提出「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」6大作品，打造一座「高雄車站共感空間」，重現城市歷史記憶與地方情感，並展現未來想像。

周志達以「聽蒸氣」作品為例，早期蒸汽火車出發前會鳴汽笛，屆時將有1座管風琴，將在特定時間發出模仿火車汽笛聲。

彭家德指出，目前6件作品皆進入製作階段，預計將於8月中開箱，屆時將結合聲音、燈光與現場演出的開幕音樂會，邀請旅客共同參與。

高雄車站 音樂會 鐵道

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