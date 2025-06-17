淡水古蹟博物館與馬偕醫院合作 營造失智友善場域

新北市立淡水古蹟博物館與馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄，跨界合作打造失智友善文化場域，推出觀光人文、手作治療、懷舊治療等三大特色處方，提升文化平權服務。淡水古蹟博物館館長蔡美治說，院方提供專業醫療建議，館方提供歷史文化體驗，長者在古蹟中慢下來。

三大特色處方包括觀光人文、手作治療、懷舊治療等，觀光人文以淡水紅毛城及前清淡水關稅務司官邸為主，透過導覽與故事分享喚起回憶，促進認知能力。手作治療以前清英國領事官邸及滬尾礮台為主，利用簡單有趣的學習單和DIY紙大砲，增進手眼協調，提升自信心與成就感。

懷舊治療則是以淡水街長多田榮吉故居和滬尾小學校禮堂為主，結合舊時物件與音樂，觸發記憶並帶來心靈慰藉與情感交流。長者可持醫師開立的處方箋免費參觀11座古蹟，若完成指定體驗活動可再獲紀念小物。

蔡美治說，淡水古蹟博物館經管的古蹟數量眾多且多元，包括洋樓、日式街屋及閩式建築，承載百年歷史與生活記憶，有利於推動文化平權相關服務，除實行多年的身心障礙、高齡長者外，近日再擴大至失智長者，因此與馬偕紀念醫院合力營造失智友善文化場域，由院方提供專業醫療建議，館方提供歷史文化體驗，期望幫助更多有需要的長者。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，馬偕紀念醫院投入失智症全人照護多年，去年擴大成立失智防治中心，並積極建構失智友善社區網絡，推動失智社會處方計畫，鼓勵長者參與多元活動，提升自我價值與生活品質，延緩病程。

值得一提的是，失智防治中心與淡水古蹟博物館攜手觀光人文、手作治療、懷舊治療等三大特色處方，醫院附設新北市私立淡水北海岸社區長照機構便運用特色處方，安排長者走進文化場域，踏上關懷與回憶的療癒之旅。