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淡水古蹟博物館與馬偕醫院合作 營造失智友善場域

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館館長蔡美治（右）與馬偕紀念醫院總院長張文瀚於淡水紅毛城領事辦公室簽署合作備忘錄，攜手打造失智友善文化場域。記者劉懿萱／攝影
新北市立淡水古蹟博物館館長蔡美治（右）與馬偕紀念醫院總院長張文瀚於淡水紅毛城領事辦公室簽署合作備忘錄，攜手打造失智友善文化場域。記者劉懿萱／攝影

新北市立淡水古蹟博物館與馬偕紀念醫院簽署合作備忘錄，跨界合作打造失智友善文化場域，推出觀光人文、手作治療、懷舊治療等三大特色處方，提升文化平權服務。淡水古蹟博物館館長蔡美治說，院方提供專業醫療建議，館方提供歷史文化體驗，長者在古蹟中慢下來。

三大特色處方包括觀光人文、手作治療、懷舊治療等，觀光人文以淡水紅毛城及前清淡水關稅務司官邸為主，透過導覽與故事分享喚起回憶，促進認知能力。手作治療以前清英國領事官邸及滬尾礮台為主，利用簡單有趣的學習單和DIY紙大砲，增進手眼協調，提升自信心與成就感。

懷舊治療則是以淡水街長多田榮吉故居和滬尾小學校禮堂為主，結合舊時物件與音樂，觸發記憶並帶來心靈慰藉與情感交流。長者可持醫師開立的處方箋免費參觀11座古蹟，若完成指定體驗活動可再獲紀念小物。

蔡美治說，淡水古蹟博物館經管的古蹟數量眾多且多元，包括洋樓、日式街屋及閩式建築，承載百年歷史與生活記憶，有利於推動文化平權相關服務，除實行多年的身心障礙、高齡長者外，近日再擴大至失智長者，因此與馬偕紀念醫院合力營造失智友善文化場域，由院方提供專業醫療建議，館方提供歷史文化體驗，期望幫助更多有需要的長者。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚說，馬偕紀念醫院投入失智症全人照護多年，去年擴大成立失智防治中心，並積極建構失智友善社區網絡，推動失智社會處方計畫，鼓勵長者參與多元活動，提升自我價值與生活品質，延緩病程。

值得一提的是，失智防治中心與淡水古蹟博物館攜手觀光人文、手作治療、懷舊治療等三大特色處方，醫院附設新北市私立淡水北海岸社區長照機構便運用特色處方，安排長者走進文化場域，踏上關懷與回憶的療癒之旅。

淡水 失智症 古蹟博物館

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