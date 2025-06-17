高鐵左營站台鐵便當有蟑螂 高市衛生局稽查檢驗
一名網友日前在高鐵左營站購買台鐵便當，打開後便當內有一隻蟑螂。高市衛生局今天前往稽查，現場雖未發現蟑螂，但隨機帶回同製程便當檢驗，將依結果處辦。
一名網友在社群媒體Threads上傳有蟑螂的台鐵便當，並說「在高鐵左營站的台鐵便當販售處買的便當有完整蟑螂，台鐵連主業便當都做不好，要不要直接倒一倒了？」
衛生局今天派員至便當販售點和工廠稽查，2處皆未發現蟑螂等病媒。衛生局透過新聞稿表示，製作廠區每兩周安排一次委外合格病媒防治業者施作，最近1次是今年6月4日，今天業者已安排清消。
衛生局表示，稽查人員也現場隨機抽驗1件與此案同製程產品帶回檢驗，將待檢驗結果依法處辦。
此外，稽查發現，工廠有部分食材未覆蓋完全、包裝用紙箱囤積於作業區等缺失，已現場要求業者限期改善，屆期未改善，將依法裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
衛生局提醒，民眾對業者販售食品有消費爭議時，可撥打市府消費者服務中心電話或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科反映。
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