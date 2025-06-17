台鐵貨物列車故障卡路線上 列車延誤估下午4時30分恢復

台鐵今下午1列貨物列車在桃園到內壢間拋錨，列車卡在路線上，影響該區間單線雙向行車，今下午3時起，南下、北上列車均出現延誤。

台鐵一列7501次貨物列車今下午2時48分行駛至桃園=內壢間東正線時，因機車無動力，列車拋錨卡途中，經技術支援處理無效，下午2時55分請求救援，救援單機預計由富岡基地開出，桃園到內壢間區間暫以西正線單線雙向行車。

根據台鐵公告，受車輛故障影響，台鐵自下午3時起，桃園=內壢間暫以西正線單線雙向行車，上、下行各次列車皆有延誤，預計下午4時30分恢復。