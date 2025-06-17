國人十大癌症胃癌排第8 醫揭一口訣五大重點防癌上身

衛福部最新公布113年國人十大癌症，胃癌排名第8，共造成2221人死亡。現代人生活壓力大、三餐不定時，更嗜吃重口味食物，門診中常聽到病人說，「醫師，我最近胃不太舒服，常常脹氣、胃酸、吃一點就飽，會不會是胃癌？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，胃癌不是突然的事，而是好幾年、甚至十幾年慢慢累積出來的，其實從胃炎、胃息肉到胃癌是一條「可以打斷的路」，但許多人忽略了一開始的警訊。

「胃炎不是小事，它是胃癌的起跑點。」張家銘說，很多人以為胃炎就是「火氣大、吃太辣」，吃點胃藥就好了。但其實，很多慢性胃炎背後的真兇，是幽門螺旋桿菌。這是一種讓胃黏膜慢慢萎縮的細菌，久而久之，胃酸變少了，荷爾蒙胃泌素就會拼命分泌想要「叫醒」胃酸。

但胃泌素不只刺激胃酸，還會刺激ECL的類嗜鉻細胞增生，這些細胞，長期下來，就可能演變成腫瘤。這段過程非常緩慢，一旦胃底腺體開始萎縮，就算後來把細菌清掉，癌症風險仍然存在。因此，從胃發炎到胃息肉，其實是胃在「亂修補」，並引發增生性息肉及腺瘤性息肉。

張家銘說，增生性息肉是胃在反覆發炎、反覆修復的結果，就像傷口結痂後亂長的肉芽。腺瘤性息肉則多半出現在胃黏膜已經明顯萎縮、細胞變性之後，它的風險更高，甚至可能走向癌變。甚至有些人長期服用胃藥，尤其是質子幫浦抑制劑（PPI），減少胃酸，但胃泌素升高，也會刺激胃黏膜過度生長、長出息肉。

目前所了解的胃癌風險因子，包括幽門螺旋桿菌感染、胃黏膜萎縮與腸上皮化生、長期高胃泌素、長期使用PPI、胃息肉（尤其是增生性與腺瘤性）、家族史與遺傳及抽菸、喝酒、吃重鹹。

若要避免胃癌，建議記住一句口訣「早查菌、慎用藥、吃得清淡、胃鏡定期、訊號別忽略。」包括20歲以上開始檢查幽門螺旋桿菌，一旦感染，就盡早根除；不要自行長期吃PPI胃藥，一定要醫師評估、控制使用時間，定期進行胃鏡檢查，不只是排除癌症，更要看黏膜有沒有萎縮、腸化、息肉，若有胃炎時千萬不要輕忽。

平時飲食方面，應避免高鹽、醃漬、煙燻食物，多吃蔬果等抗氧化物是胃的守護神，同時要戒菸、減酒，特別是亞洲人代謝酒精慢，酒精對胃傷害更大，胃癌這條路，是「可以選擇不走」的。