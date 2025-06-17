癌藥基金50億 免疫治療用了32億 病團憂常規給付更難

百億癌症新藥基金是賴清德總統政見，今年行政院編列50億公務預算，進入健保基金成立癌症新藥基金，不過，光是健保署近期通過給付的免疫治療藥物，用於肺癌、乳癌、大腸直腸癌，就花費新藥基金32億元。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，癌症新藥基金還有預算空間，但健保常規新藥給付額度僅40億元，憂心新治療未來恐難回到健保常規給付。

劉桓睿表示，免疫治療給付過去存在諸多限制，賴總統曾為此說「既然有iPhone14，為何要先用黑金剛」，近年衛福部健保署逐漸減除給付限制，免疫治療給付適應症數量及金額均攀升，2019年約給付8億元、共13項適應症，至2022年解除免疫治療上限後，適應症增加至10項、費用為15.3億元，2025年隨癌症新藥基金設置，適應症新增至24項，給付金額32.95億元。

去年健保解除免疫治療需合併化療標靶藥物限制，同時改善治療延續性問題。劉桓睿表示，癌症免疫治療在生物標記限制方面，多數情況已與國際治療指引接軌，不過，目前仍限制標靶治療無效後，不可選擇免疫抑制劑，且免疫治療給付期滿後，不再給付該適應症相關標靶藥物，所有癌症都有這項限制，「建議從用藥選擇較少癌別，開始著手逐步處理。」

健保署副署長龐一鳴表示，台灣健保給付困難，主要是癌症、罕病等患者免部分負擔，國外部分負擔少則2至3成，多則7至8成，例如韓國健保給付速度快，但該國民眾部分負擔高達40%。

龐一鳴表示，國內只要健保給付，民眾幾乎不用付什麼錢，財務負擔重，導致相關決策困難。他也指出，研發製造生物相似藥是趨勢，盼立委支持國內產業，讓台灣有免疫治療生物相似藥的製造能力。

立法委員王正旭表示，免疫治療從單一藥物到合併化學治療，都很昂貴，病友團體調查，罹癌病人治療過程中，支出超過百萬以上者，占比超過20%，各界不斷倡議尋找更好方法，減輕癌症用藥自費比率高的「財務毒性」，並促成賴總統百億癌要基金政策，盼各界共同努力，一起達到2030年癌症死亡率降低三分之一以上的目標。