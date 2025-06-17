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免赴外縣市 台東馬偕引進血栓清除技術已穩定

中央社／ 台東縣17日電

台東63歲女子左腳紅腫疼痛無法行走，經台東馬偕醫院診斷為左側骼靜脈嚴重深層靜脈血栓。醫師立即安排血管內機械抽栓手術，患者隔日即能下床行走，重返生活軌道。

台東馬偕醫院醫師呂孟穎今天召開記者會，說明台東醫療新知，他表示，隨著夏季高溫來襲，許多民眾選擇待在家中吹冷氣避暑，活動量也隨之減少，但長時間久坐或久躺，正是深層靜脈血栓（Deep veinthrombosis, DVT）找上門的高危險因子，一旦延誤診治，不僅可能引發致命性肺栓塞，還可能造成永久性腿部腫脹，甚至截肢風險。

他說，血栓是血液在血管內不正常凝結形成的血塊，堆積於深層靜脈中造成血流受阻，引發紅腫、疼痛、發熱等症狀。下肢是最常見的發病部位，初期甚至無明顯症狀，容易延誤診斷。

常見高風險族群包括長時間久坐或久站者，如經濟艙症候群、駕駛、臥床病人以及高齡長者、術後病患、癌症患者、孕婦、避孕藥使用、肥胖、有靜脈曲張病史者。

呂孟穎呼籲「腳腫不是小事」，當血栓脫落進人肺部血管，可能導致致命性肺栓塞，若下肢出現不明種脹、變色或呼吸困難，應盡速就醫檢查。

台東馬偕醫院表示，過去病人可能要離開台東到北部或西部醫治，台東馬偕自3年前引進「經皮機械性血栓清除術Percutaneous Mechanical Thrombectomy」為微創血管介入治療，透過導管直接將血栓抽出，可大幅縮短治療與住院時間，同時保護靜脈瓣膜、降低併發症風險，患者術後可迅速恢復行動力，不需北上即可獲得與醫學中心相當的照護品質，屬自費項目、無健保給付。

馬偕醫院 血栓 台東

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