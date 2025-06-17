外交部：颱風季預先規劃 線上申換護照放寬3適用對象

外交部17日指出，「有條件式線上申換護照」措施7月1日起再放寬適用對象，分別是有戶籍的成年人；護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失；護照資料頁記載事項不需要變更。對於有民眾擔心護照存量不足而有跨區申辦情事，外交部強調，護照供應充足，絕對沒有問題，民眾就近而不要跨區申辦。

外交部今日召開例行記者會，領務局報告指出，自今年7月1日起，「有條件式線上申換護照」措施適用對象放寬為：1、在台灣設有戶籍之成年人；2、現持護照已逾效期或效期不足6個月；3、護照資料頁記載事項未變更。符合條件的民眾可使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁線上申換護照，於10個工作天後，本人攜帶收據、國民身分證正本及效期不足6個月之現持護照（已逾期免附），親至選定之外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。

領務局指出，詳細說明，請參考領事事務局全球資訊網網站「護照」項下及「有條件式線上申換護照專區」。未來外交部仍將在不影響護照製發安全前提下，持續研議放寬使用對象條件，以期能使更多民眾受惠。

此外，領務局也提醒，時序入夏，颱風季節將至，外交部提醒國人屆時若須使用護照出國，務必提前檢視護照效期，有申換需求者請預為規劃，首次申辦國人則請多利用戶政事務所提供之「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，另符合相關申辦資格者亦可利用「有條件式線上申換護照」便民措施，避免因相關縣市臨時停班，影響申換護照及領取護照時程。

外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南、東部辦事處均受理申換護照案件，請國人就近辦理，無需跨區送件。另建議事先備妥符合規格照片，並不得使用合成、鏡像（左右相反）及修改照片。