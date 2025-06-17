碧潭水舞迎全新篇章 首創「水火同源」演出

新北市2025碧潭水舞於16日正式換上全新主題〈光影一日〉與〈日常適所〉，從動感節奏轉為光影交織的柔美篇章。今年水舞首創「水火同源」演出，結合火焰特效與多層次水舞同步演出，透過高溫火焰與清涼水舞的強烈對比，打造前所未有的視覺震撼，成為今夏碧潭不容錯過的亮點。

新北市府觀旅局表示，〈光影一日〉以一日晨昏光影變化為主軸，運用水型、燈光與霧化效果層層堆疊，展現詩意日常風景，雷射光雕投影新店吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，細緻演繹新店生活樣貌。〈日常適所〉則展現日常幸福感，透過同心圓漣漪、點狀跳水及暖氣球般水型，搭配爵士音樂與緩升節奏，傳遞溫暖滿足的生活氛圍。

觀旅局指出，水舞展演至7月6日止，每日晚間6時30分至9時，每半小時輪番演出，帶來水火交織的震撼視覺效果。6月18日與7月5日還有2場300秒煙火秀，搭配水舞共同演出，打造最浪漫的碧潭夏夜。為維護煙火施放期間的公共安全，煙火活動當日將於施放前10分鐘至施放結束期間（19:50-20:05）實施碧潭吊橋通行管制，19:50至19:55將進行人員勸導，請民眾儘速通行；19:55至20:05則進一步實施吊橋通行管制，請大家於管制時段避開碧潭吊橋通行，以確保自身及現場安全。

觀旅局補充，今年碧潭水舞也推出全新互動體驗裝置「轉動騎激」，結合科技感，打造互動式水舞體驗。民眾可騎上模擬自行車裝置，隨著踩踏節奏，創造屬於自己的專屬水舞秀。現場共設置5組單人設備，於假日開放體驗，每位參與者限時3分鐘，邀請大小朋友一起來挑戰，感受運動與藝術的精彩融合。

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