清爽又不胖！醫推2款「幾乎零熱量」冰品 這樣吃有甜味又能穩血糖

天氣炎熱，讓人想來碗冰品消暑，但又擔心熱量爆表。減重醫師蕭捷健建議，與其吃高糖剉冰，不如選擇愛玉或仙草這類天然凍類，不但幾乎不含熱量，還能穩定血糖、促進腸道蠕動，更具備降脂、抗老的潛力。

蕭捷健在臉書指出，愛玉與仙草每公斤熱量僅約100至150大卡，等於每100克不到20卡，幾乎可忽略不計，不需列入熱量計算。重點是，它們不僅低卡，還擁有意想不到的健康效果。

愛玉來自天然植物種子所搓洗出的果膠，具有良好的膳食纖維特性，這種果膠在腸道中能形成凝膠狀，延緩食物消化速度與糖分吸收，有助提升飽足感、穩定飯後血糖，並對降低壞膽固醇、改善便祕也有正面效果。蕭捷健建議，若想控制食慾或減脂，不妨在正餐前先吃一碗愛玉，有助減少正餐攝取量。

至於仙草，則富含多酚與植化素，具備抗氧化、抗發炎的潛力。研究顯示，仙草經水或酒精萃取後，具有顯著的清除自由基能力，可望幫助減少體內氧化壓力，對抗老化與慢性發炎有益。

另有小型臨床研究指出，與主食一同食用仙草凍，有助降低餐後血糖反應，推測與仙草所含的多醣體能抑制消化酶作用有關，進而延緩碳水化合物分解速度，穩定血糖波動。

不過，蕭捷健也提醒，若將仙草或愛玉泡在糖水中，反而會失去健康優勢，建議改搭配無糖檸檬水，若真的想加甜味，可選擇較健康的替代品，如少量阿拉伯糖、羅漢果糖或甜菊糖，不僅美味，也能兼顧控糖需求。