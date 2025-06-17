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咖啡不一定要用「喝的」 醫揭聞香5分鐘效果：腦袋變靈光

聯合新聞網／ 綜合報導
沖泡咖啡時，光是聞到香氣，精神彷彿就跟著提振。示意圖／ingimage
沖泡咖啡時，光是聞到香氣，精神彷彿就跟著提振。示意圖／ingimage

許多人都有這樣的經驗！沖泡咖啡時，光是聞到香氣，精神彷彿就跟著提振，其實，這並非單純的心理因素，而是有科學根據的。林口長庚醫院肝膽腸胃科教授李柏賢指出，已有研究顯示，咖啡香氣能影響大腦運作，不但能提升記憶力與專注力，還有助穩定情緒、放鬆身心。

李柏賢在臉書「Dr.Le 李柏賢」發文表示，根據一項實驗，研究人員將受試者分成兩組，一組置於有咖啡香氣的空間，另一組則無氣味。結果發現，前者在推理測驗中的表現顯著較佳，顯示聞到咖啡香確實能強化認知功能。

他進一步解釋，嗅覺刺激本身就能提升大腦注意力，加上「咖啡讓人清醒」的心理暗示，更能促進思緒敏捷、記憶力提升。另一項隨機對照試驗則顯示，即便只是吸入短短5分鐘的咖啡香氣，也能提高工作記憶與警覺性，而且不會引起壓力激素皮質醇上升或血壓升高，是一種溫和又安全的提神方式。

咖啡香的穩定作用也被運用在醫療現場。李柏賢指出，有研究發現，在牙科診間中散播咖啡烘焙香氣後，患者的唾液α-澱粉酶與皮質醇濃度明顯下降，心跳與血壓趨於穩定，顯示香氣有助於在焦慮環境中帶來心理舒緩。

他也強調，單純「聞香」不等於攝取咖啡因，對腸胃敏感或容易心悸者而言，是一種更溫和的替代方式，不但能享受咖啡的療癒氣息，也能避免身體不適。

李柏賢最後分享兩個簡單實用的「聞香提神」小技巧：一、早晨深呼吸，在家中沖泡咖啡時，靠近杯緣深吸幾口香氣，有助開啟清醒的一天。二、隨身聞香瓶，將咖啡豆裝入密封小瓶，在工作疲倦或情緒低落時打開聞一聞，有助提神醒腦，也能為繁忙生活帶來片刻療癒。

長庚 醫師 林口 情緒低落 咖啡

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