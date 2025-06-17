電子煙、加熱菸開罰破紀錄 罰金累計5個月逾1.4億元

「菸害防制法」於112年3月22日修正施行，除了擴大禁菸之室內外公共場所，也全面禁止電子煙及未經健康風險評估審查通過的加熱菸。根據國健署統計，114年1月至5月19日止，全國共查獲違法電子煙及加熱菸案件1861件，累計裁罰金額達新台幣1億4717萬元，開罰創新高。

為加強禁止電子煙，衛福部已著手檢討並推動「菸害防制法」再修法，將納入電子煙等類菸品沒收或沒入機制，另也要完善網際網路違法廣告行銷行為管制，目前修法草案已送行政院審議，全面防範電子煙、加熱菸的危害。

全國查獲違法電子煙及加熱菸案件，涉及電子煙產品158件，裁罰金額達5387萬元；加熱菸產品1445件，裁罰金額8254萬元。網路平台業者亦遭裁罰7件，金額達1040萬元。

為防範電子煙危害及成為毒品載具，衛福部於114年5月27日舉行「電子煙查緝平台」跨部會會議，整合九大部會強化源頭阻斷、稽查與網路監控。自修法上路，查獲電子煙及加熱菸之裁罰金額已達1.4億元，網路平台業者主動協助下架違規資訊比例達94.4%。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，「菸害防制法」修正上路後，同步加強邊境查緝，自112年3月以來，海關共查獲並移請地方政府衛生局357件電子煙輸入案，經行政程序調查，其中227案已依法裁罰，據「菸害防制法」修正新法規定，製造或輸入業者若有製造、輸入、廣告行為，處新台幣1千萬元至5千萬元罰鍰。

羅素英說，電子煙及加熱菸今年1月至5月19日止，裁罰已逾1.4億元，相較於去年一整年開罰大概3億元，政府加強稽查跟開罰力道，開罰金額也是創新高。各部會聯手打擊電子煙，政府多管齊下展現杜絕違法菸品，保障國人健康的堅定決心。

為杜絕網路販售電子煙違法資訊，國健署同步強化網路平台合作與監測，今年1至5月共監測7413則疑似違法訊息，平台業者主動協助下架6997件，協助率達94.4%。羅素英強調，網路監測量能擴大，民眾不使用、不購買，以免觸法遭到裁罰。

目前電子煙在購物平台在業者合作下，已初步獲控制，但是在自架網站、社群平台仍需持續跨部會合作強化平台自律及查緝工作。國健署呼籲，為保護青少年避免受電子煙誘惑，業者應善盡管理之責，政府則會持續加強查緝。