不擦防曬等於白做醫美？ 醫出面解答曝「CP值最高抗老選擇」
現在越來越多人做醫美保養，一名網友好奇，若平常不擦防曬，會不會等於白做醫美療程？對此，網紅醫師蒼藍鴿表示，日常放曬非常重要，才是真正CP值最高的抗老選擇。
蒼藍鴿在臉書粉專表示，以台灣的紫外線狀態，如果完全不擦防曬，就算皮秒雷射、電音波做得再頻繁，皮膚被破壞的速度，都追不上膠原蛋白新生的速度。
蒼藍鴿說明，紫外線會破壞膠原蛋白、加速鬆弛，還會刺激黑色素，導致反黑與斑點復發，也增加敏感、泛紅風險，坦言「每一個醫美療程，效果很大一部分都靠防曬在撐」。
蒼藍鴿提醒，術後1-2周是關鍵期，建議使用溫和不刺激的防曬，加上帽子、口罩加強物理遮擋，不只護效果，也保皮膚安全，推薦日常擦防曬最能直接減少肌膚破壞，是CP值非常高的抗老選擇。
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