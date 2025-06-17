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影／山壁大崩壞！「全台最爛路」投89線又斷 今難搶通

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處邊坡山壁又崩壞，今持續落石，交通中斷且無法搶通。圖／民眾提供
南投仁愛昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處邊坡山壁又崩壞，今持續落石，交通中斷且無法搶通。圖／民眾提供

氣象署預報，本周天氣不穩定，各地易降雨或午後雷陣雨。南投縣仁愛鄉山區昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處又傳災情，該路邊坡山壁又崩壞，今晨起落石不斷，目前持續坍方無法搶通，交通中斷，上山請改道。

投89線力行產業道路是力行、紅香等部落聯外必經道路，可路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年雖獲縣府戮力改善，但部分路段邊坡地質脆弱裸露，只要雨勢較大仍易崩塌，當地山區昨起又下起雨，因此又傳出災情。

當地翠華村長高政光說，仁愛山區昨天就開始下雨，而因雨勢忽大忽小、間歇不斷，所以先前投89線30.7K崩塌處上邊坡今天又發生坍方，重機具雖進駐待搶修，但因落石不斷，也還在降雨，所以無法進行搶通，目前雙向交通中斷。

由於，投89線30.7K搶修工程須視天候及邊坡狀況再行作業，今天恐難搶通，公所提醒，因山區雨勢不斷，非必要盡量別上山，若有通行需求可利用紅香聯絡道路做為替代道路，但該道路狹窄崎嶇，會車較不易，駕車行經仍須多加留意。

落石 崩塌 南投縣

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