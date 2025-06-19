金釀 桶陳金門高粱酒融合東西方四火工藝 進軍威士忌市場

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當東方白酒邂逅西式橡木桶，風味的疆界被重新定義。金門酒廠攜手味丹公司推出顛覆想像的創新之作「金釀 桶陳金門高粱酒」，掌握「四火工藝」貫穿釀製全程，從麴香啟動到橡木桶熟成，每一步皆是對時間與火候的極致拿捏。

香草、果香與橡木氣息交織出豐富層次，琥珀色酒液在杯中綻放細膩韻味，不只是酒，更是品味的進化。更特別的是，裝瓶後酒體仍持續熟成，每一次開瓶皆有新意湧現，是一場風味進化的旅程，金釀系列不只是金門高粱酒的新高度，更將成為今年最受矚目的新星。

島之四象No.1琥珀大地 開啟新篇章

「金釀」品牌源自「金釀精釀、歲月純釀」之意，金門島嶼具獨特的土壤、氣候、溫度、水質等自然環境面貌，孕育出享譽國際的金門高粱酒，可謂是好酒的起源。而金門酒廠首席品酒師王偲名運用不同的環境之力，調和不同態樣的金門高粱酒，再搭配西方橡木桶桶陳技術，歷時多年，終於開發具不同風味又各有獨特性的桶陳金門高粱酒。

故特別以「島之四象」為系列，首篇以「琥珀大地」為名，輝映酒質與大地的結合，也象徵桶陳金門高粱酒將展開新篇章。

「金釀 桶陳金門高粱酒-島之四象 No.1 琥珀大地」開啟金門高粱新篇章。 圖／味丹企業 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「四火工藝」 淬鍊酯香交錯的迷人極韻

金釀 桶陳金門高粱酒首度導入金門酒廠研究多年的「四火工藝」，前半段堅持古法固態釀造工藝，「麴火」掌控發酵溫度，以細緻溫火，緩緩激發麴塊中的原生香氣，孕育出酒香靈魂；「蒸餾火」在高溫烈焰中提煉出純淨與豐饒，火力大小直接影響酒精、香氣、油脂的提取速度與分層，小心控制才能保留細膩香氣與醇厚感。

後半段開始融入西方工藝元素，「桶燒火」炙燒美國特製橡木桶，釋放香草、焦糖、堅果、煙燻等風味，構成金門高粱酒在桶中深化香氣與口感的基礎；最後，橡木桶在麴房旁熟成，製麴散發的熱能構成「熟成火」，慢慢收斂香氣輪廓，口感更加精緻細膩、圓熟悠長。尤其金門溫差劇烈、高達20度，橡木桶熟成過程中要上繳的Angel‘s Share竟高達10%，讓這批金釀更顯珍貴。

「四火工藝」的難度極高，火候稍有差池就可能毀壞整批風味，但也因此，才讓「金釀」兼具豐富且協調的層次感，榖香、果香、木質調、酯香交錯，恰似時間流轉後的醇厚低語。

「四火工藝」 淬鍊酯香交錯的迷人極韻，非常適合搭餐飲用。 圖／味丹企業 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

裝瓶後持續熟成陳化 展現層次與張力

美國特製橡木桶經過特別炙燒，金門高粱酒與木桶釋放的豐富香草、焦糖與細緻煙燻木質氣息融合後，呈現迷人琥珀色澤。再經非冷凝過濾保留金門高粱酒天然、豐富的酯類香氣與油脂質地，亦如琥珀般封存最真實、自然的風味精華。

而有別於威士忌，金門高粱酒採固態發酵，裝瓶後仍會持續熟成、陳化，展現酒體的層次與張力，有老饕試飲完道出「猶如熟成18年蘇格蘭威士忌」的感受，所以每次開瓶，都是一場解鎖層層風味的旅程。

老饕試飲道出「猶如熟成18年蘇格蘭威士忌」風味，每次開瓶都帶來不同的驚喜。 圖／味丹企業 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

榖香、果香、木質調、酯香交錯，非冷凝過濾保留最真實、自然的風味精華。 圖／味丹企業 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【金釀 桶陳金門高粱酒-島之四象 No.1 琥珀大地】

●酒精度：46度｜容量：750ml

●建議售價：1,600元/盒

●購買通路：(實際辦法與價格依通路為準)

✓全家便利商店6/20(五)、11點起，FamiPort開始預購

✓各大菸酒專賣店

●瞭解更多：https://lihi.cc/4wy1l

●Youtube影片：https://lihi.cc/WIl9C

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