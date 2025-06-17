影／台鐵便當驚見完整蟑螂！網怒轟「要不要倒一倒」 高市衛生局稽查了

台鐵上個月才傳出便當內有斷頭大蟑螂食安危機，如今又有網友爆料，高鐵左營站販售的台鐵便當出現一整隻蟑螂「太誇張！」，氣得直呼鐵路誤點就算了，連便當都做不好。衛生局今天稽查，台鐵已安排清消，帶回同製程產品化驗，等結果出爐依法處辦。

網友在Threads發文指出，一個月前台鐵在台東供應的便當有大蟑螂頭，現在又吃到便當有小強，「台鐵便當出現一整隻蟑螂真的太誇張！」。原PO說，這次便當是從高鐵左營站的台鐵便當販售處買的，一份120元好事成雙便當，打開一看，蟑螂屍體躺在便當裡，「台鐵連主業便當都做不好，副業的鐵路也一直在誤點，要不要直接倒一倒了？！」

貼文一出，不少網友聚焦原PO「台鐵主業是便當、副業是鐵路」，認為是高級酸。根據去年統計，台鐵主業鐵路仍處於虧損連連狀態，台鐵便當卻保持淨賺，去年賣出近900萬個便當、年營收超過8億元，業績勝過上市上櫃公司，堪稱台灣便當王，說台鐵主業是便當也不為過。

針對高鐵左營站台鐵販售餐盒發現蟑螂屍體，衛生局今派員到便當販售場所及製作工廠稽查，販售現場並未發現蟑螂等病媒，由於製作廠區每2周安排1次委外合格病媒防治業者施作，最近1次為6月4日，業者今日已安排清消，現場隨機抽驗1件與此案同製程產品帶回檢驗，待檢驗結果依法處辦。

另依「食品良好衛生規範準則」查察，針對部分食材未覆蓋完全、包裝用紙箱囤積於作業區等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食安法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局責令業者應依相關衛生規範準則加強作業場所、設施設備及病媒防治衛生管理，確實維護消費者食的安全。