新冠死亡38例創今年單周新高 最年輕死亡案例僅20多歲

新冠預計8月出脫離流行期，疾管署發言人羅一鈞分析，上周新冠門急診就診人數為6萬6951人次，跟前一周相比下降6.2%，但是死亡數新增38例仍寫下今年單周新高，其中包含一名年僅20多歲重症死亡個案，為今年最年輕個案。

上週新冠門急診就診6萬6951人次，較前一周7萬1389人次下降6.2%，另外新冠併發重症新增144例，死亡新增38例；重症和死亡個案仍以65歲以上長者占絕大多數，8成以上未接種本季新冠疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說，一名20多歲男性，沒有特殊病史，僅有小時候感染過腦膜炎，只有在2022年接種過3劑新冠疫苗。5月時下旬出現間接性發燒、嘔吐，曾到診所就醫但沒改善，但因為又出現肢體無力、嗜睡再度就醫，懷疑是中樞神經感染，收治加護病房給予抗生素跟抗病毒藥物，新冠陽性外也有腦炎，雖積極治療仍發生腎功能跟凝血功能異常，並且有器官衰竭狀況，因此發病2星期、6月上旬過世。

羅一鈞指出，疫情走勢預估不變，流行期預估持續至7月27日至8月2日，流行期間，統計5月25日至8月2日新冠總就診人次估計仍為約42萬人次。國內目前主流變異株為NB.1.8.1，中國、香港及日本也是以該變異株為主流；全球新冠病毒陽性率於近期呈上升趨勢，除非洲以外，各區域皆呈上升趨勢，流行變異株以LP.8.1占比最高，NB.1.8.1占比次高。

新冠疫苗上周JN.1疫苗接種6.3萬人打氣略減，目前新冠莫德納JN.1疫苗仍有293萬劑供全民接種，呼籲年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象，另建議65歲以上長者等三族群間隔2個月後接種兩劑。本季新冠疫苗累計接種235.3萬劑，全國接種率9.48%，65歲以上長者第一劑接種率19.56%、第二劑接種率1.98%。

另，新冠藥物庫存充足，目前庫存量：瑞德西韋19萬劑、倍拉維39.7萬人份、莫納皮拉韋5541人份、XOCOVA（舒冠效）4813人份，且仍有開口合約可叫貨。