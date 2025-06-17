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5千名國際護理人士兩年後來台 工會籲政府正視職場血汗

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣護師醫療產業工會今天發聲明指出，台灣護理勞動環境長期惡化，護理人員低薪過勞、身心俱疲，政府不應僅止於國際舞台的光鮮，而應正視職場現實，提出護病比入法、禁止跨科調動等具體措施。示意圖，本報資料照片。
台灣護師醫療產業工會今天發聲明指出，台灣護理勞動環境長期惡化，護理人員低薪過勞、身心俱疲，政府不應僅止於國際舞台的光鮮，而應正視職場現實，提出護病比入法、禁止跨科調動等具體措施。示意圖，本報資料照片。

衛福部日前宣布，台灣護理學會取得2027年第31屆國際護理大會主辦權，屆時將有逾5千名來自全球護理專業人士至台灣與會，表示這是對台灣護理實力的國際肯定。不過，台灣護師醫療產業工會今天指出，台灣護理勞動環境長期惡化，護理人員低薪過勞、身心俱疲，政府不應僅止於國際舞台光鮮，而應正視職場現實，提出護病比入法、禁止跨科調動等具體措施。

護師工會指出，政府長期漠視護理人員勞動條件、身心健康與職業安全，放任機構違反勞工法令，包括醫療法、醫療機構設置標準等，或利用跨科調動方式濫用人力，導致臨床人才不斷流失，呼籲政府應針對國際護師協會（ICN）選定的「有護理師才有未來，關懷護理師促進經濟成長」主題，研擬相關對策，改善台灣醫療環境及護理流失現況。

衛福部前部長薛瑞元承諾會將護病比入法，但至今尚無立法時程。護師工會表示，政府應正視護病比造成住院病患高死亡率、再入院率事實，儘速研擬三班護病比入法時程，醫院則應改善勞動條件及薪資待遇，人力不足不該是延緩三班護病比入法理由；許多醫療院所為降低人力成本，改以密護執行護理業務，地方衛生機關應該積極稽查這些違反醫療機構設置標準情況，落實相關懲處。

護師工會指出，許多醫療機構違反勞基法，因護理人員普遍勞權意識薄弱，對勞工法令不理解，加入工會比率偏低，加上勞動主管機關罰金過低，導致違反情況頻傳，建議修正「全民健康保險醫事服務特約管理辦法，將屢次違法納為「停約」懲處項目，提升違法成本，保障護理人員基本權益，職安法也應將醫院督考納為重點。

另，護師工會指出，「留任獎金」被視為護理人力12項整備策略重要項目，占指標評價50%，但許多醫療機構不願改善勞動條件，節省人事支出成本，用留任獎金等方式，迫使護理人員留任，導致後續違約離職、訴訟爭議等，建議改變相關指標，獎勵有組織工會的醫院，並補貼護理人員入會費，提升護理人員集體談判權益。

護病比 護理師 人力

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