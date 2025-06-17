快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

倒數2天！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 爽玩5大熱門博物館

聽新聞
0:00 / 0:00

避免新生兒染腸病毒奪命 疾管署：親友不要抱抱與親親

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳提醒，新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，感染長婈誤病情常較為嚴重，從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。記者李青縈／攝影
台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳提醒，新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，感染長婈誤病情常較為嚴重，從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。記者李青縈／攝影

近期新生兒腸病毒重症個案頻傳，疾管署依據「114年腸病毒流行疫情應變計畫」啟動應變機制，成立工作小組，並預計本周召開「重症病例討論會」與「專家會議」，針對醫療處置與防治策略提出建議。疾管署提醒民眾，避免讓親友親或抱新生兒。

疾管署發言人羅一鈞說，全國目前設有89家腸病毒重症責任醫院，以確保重症新生兒能即時收治。同時，地方衛生局也積極查核托嬰中心與產後護理之家的感染控制措施。截至目前，全國510家托嬰中心與56家產後護理之家中，已完成查核354家與39家，分別占22%與30%。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，新生兒感染腸病毒一般於出生後1至14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。特別是產前通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。新生兒感染後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

羅一鈞也提醒民眾，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客，也盡量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親；避免新生兒出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫。

若本身是或家中有快到預產期的孕婦，建議若出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師；如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸孕婦；避免出入人潮眾多的公共場所、避免接觸有症狀的人士；勤洗手、戴口罩，保持環境清潔。

新生兒腸病毒流行期防疫措施。圖／疾管署提供
新生兒腸病毒流行期防疫措施。圖／疾管署提供
準媽媽的腸病毒防護措施及注意自身健康狀況相當重要，產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會。圖／疾管署提供
準媽媽的腸病毒防護措施及注意自身健康狀況相當重要，產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會。圖／疾管署提供
新生兒的腸病毒感染一般於出生後1至14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。圖／疾管署提供
新生兒的腸病毒感染一般於出生後1至14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。圖／疾管署提供
孕婦前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生。圖／疾管署提供
孕婦前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生。圖／疾管署提供
新生兒感染腸病毒後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。圖／疾管署提供
新生兒感染腸病毒後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。圖／疾管署提供
疾管署呼籲新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。圖／疾管署提供
疾管署呼籲新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。圖／疾管署提供
新生兒腸病毒流行期防疫措施。圖／疾管署提供
新生兒腸病毒流行期防疫措施。圖／疾管署提供

腸病毒 疾管署 新生兒

延伸閱讀

新生兒腸病毒重症嚴峻 伊科11型奪命 新增2死1重症

3年來最晚出現首起本土日本腦炎 羅一鈞直指這原因

癌症死亡率降篩檢立功 114年拚677萬人次檢驗量

新冠肺炎跌出國人十大死因 羅一鈞：秋冬還有一波疫情

相關新聞

怕吵才厭童？兒盟調查：近3成民眾盼家長即時制止孩童哭鬧

兒福聯盟今發布「2025年民眾對兒童及育兒家庭友善度調查報告」。調查發現，近4成民眾對孩子完全不反感，重度厭童者僅16....

新生兒腸病毒重症嚴峻！伊科11型奪命 新增2死1重症

新生兒腸病毒重症案例頻傳，疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情還沒到流行期，但新生兒重症案例增，已造成4名新生兒死亡，預估...

新冠死亡38例創今年單周新高 最年輕死亡案例僅20多歲

新冠預計8月出脫離流行期，疾管署發言人羅一鈞分析，上周新冠門急診就診人數為6萬6951人次，跟前一周相比下降6.2%，但...

等2年！Apple Watch Ultra 3「今年一定出」 增2功能攜手iPhone 17亮相

蘋果（Apple）今（2025）年大動作，除了在WWDC 2025推出全新命名的iOS 26、macOS 26、iPadOS 26等作業系統外，9月也有望推出iPhone 17系列，有分析師指出，已推出2年的Apple Watch Ultra 2在今年也會推出Apple Watch Ultra 3。

犬貓寄養定型化契約出爐 解約手續費上限不得逾總契約金額5%

台灣毛小孩達279萬隻，寵物美容商機龐大，也衍生許多消費爭議。農業部今日訂定「犬、貓寄養定型化契約範本」，比照今年5月1...

電子煙、加熱菸開罰破紀錄 罰金累計5個月逾1.4億元

「菸害防制法」於112年3月22日修正施行，除了擴大禁菸之室內外公共場所，也全面禁止電子煙及未經健康風險評估審查通過的加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。