避免新生兒染腸病毒奪命 疾管署：親友不要抱抱與親親

近期新生兒腸病毒重症個案頻傳，疾管署依據「114年腸病毒流行疫情應變計畫」啟動應變機制，成立工作小組，並預計本周召開「重症病例討論會」與「專家會議」，針對醫療處置與防治策略提出建議。疾管署提醒民眾，避免讓親友親或抱新生兒。

疾管署發言人羅一鈞說，全國目前設有89家腸病毒重症責任醫院，以確保重症新生兒能即時收治。同時，地方衛生局也積極查核托嬰中心與產後護理之家的感染控制措施。截至目前，全國510家托嬰中心與56家產後護理之家中，已完成查核354家與39家，分別占22%與30%。

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，新生兒感染腸病毒一般於出生後1至14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。特別是產前通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。新生兒感染後的症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕微症狀，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

羅一鈞也提醒民眾，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客，也盡量謝絕親朋好友對新生兒抱抱親親；避免新生兒出入人潮眾多的公共場所；如家人有症狀請自我隔離或做好防護，儘量不接觸新生兒；家人工作或外出後返家先更衣洗手，在摟抱、餵食新生兒前，務必以肥皂正確洗手；保持環境清潔，定期清消嬰兒的玩具和生活用品；新生兒出現發燒、活力不佳、進食下降等症狀，應儘速送醫。