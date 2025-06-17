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6年來首起瘧疾境外移入群聚 3男非洲返國重症住院中

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國內新增3例境外移入瘧疾病例，疾管署提醒，民眾如赴非洲等瘧疾流行地區，請提前4至6周至旅遊醫學門診諮詢接種疫苗及領取預防性用藥。圖／疾管署提供
國內新增3例境外移入瘧疾病例，疾管署提醒，民眾如赴非洲等瘧疾流行地區，請提前4至6周至旅遊醫學門診諮詢接種疫苗及領取預防性用藥。圖／疾管署提供

上周新增3例瘧疾境外移入病例，皆為非洲返國後發病確診惡性瘧併發重症，其中北部40多歲男、50多歲男為同行者都在住院中，為6年來首起境外移入瘧疾群聚；另外1名為北部40多歲男，目前昏迷插管且須洗腎尚未脫離險境。

防疫醫師林詠青說，群聚案的兩名個案在5月中共同下旬去肯亞自助旅遊、未購買瘧疾預防藥物，稱不曉得需要服用，6月初出現頭痛、自覺發燒、全身不適、無力等症狀未就醫，6月中旬因嗜睡、食欲不佳等症狀就醫住院，檢驗確診為惡性瘧併發重症，並且有血小板偏低跟肝功能異常，其中40多歲男曾住加護病房，治療後已出院，另一名還在住院中。

另一例北部40多歲男，4月底到5月底至西非的貝南共和國出差，行前購買瘧疾預防藥物，但因個案現在昏迷中，是否服用尚待確認；個案5月底陸續出現肌肉痠痛、畏寒，6月初曾兩度至診所就醫開立症狀緩解藥物，後來6月中旬因發燒兩度至急診，但本人拒絕住院。13日因發燒、腹瀉、嘔吐再至醫院急診檢驗瘧疾確診收治加護病房，治療後病況仍嚴重，目前昏迷插管且須洗腎尚未脫離險境。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，今年截至6月16日，累計11例境外移入個案，為近19年（2007至2025年）同期最高，患者介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南及中非多國各1例；其中10例感染惡性瘧，1例感染間日瘧。

近19年（2007至2025）累計198例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

林詠青說，瘧疾症狀大多於感染後7至30天內產生，常見症狀包括發燒、畏寒顫抖、出汗、頭痛、惡心、全身痠痛及倦怠。瘧疾重症大多發生於感染惡性瘧原蟲，致血液或代謝異常及嚴重器官衰竭，其死亡率可超過10%。可以用防蚊措施、服用瘧疾預防藥物預防，正確服用藥物預防效果達90%以上。國人漸有自助遊非洲風潮，呼籲行前務必購買並服用瘧疾預防投藥，勿省錢因小失大感染瘧疾恐喪命。

林詠青說，建議旅客在規畫行程時，同步查閱疾管署「國際旅遊處方箋」網站（https://gov.tw/Ubs），瞭解目的地是否為瘧疾等傳染病流行地區，並在出發至少1個月就醫諮詢，前往旅遊醫學門診接受評估與諮詢，依據個人健康狀況與目的地特性，接種疫苗及領取瘧疾預防藥物。同時，離開疫區不可以馬上停藥，還要持續吃一段時間，約1周到1個月才可以維持預防保護力。

另外，旅遊期間採取防蚊措施：穿著淺色長袖長褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，儘量安排住在有蚊帳等防蚊設備的房舍。返國後如有身體不適，也應儘速就醫，並主動向醫師說明旅遊史、接觸史及症狀，以利早期診斷與治療。

全球瘧疾疫情持續，近95%病例分布於非洲。非洲衣索比亞疫情嚴峻，今年累計逾187萬例病例；納米比亞於去年底爆發疫情，今年累計逾6萬6000例病例；波札那於去年10月爆發疫情，迄今累計逾1,000例病例。亞洲印度今年累計逾4萬3000例病例，高於去年同期疫情；韓國今年累計150例，略低於去年同期。

非洲 瘧疾 疫情

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