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新生兒腸病毒重症嚴峻！伊科11型奪命 新增2死1重症

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署防疫醫師林詠青說明新生兒腸病毒症狀及病情進展。記者李青縈／攝影
疾管署防疫醫師林詠青說明新生兒腸病毒症狀及病情進展。記者李青縈／攝影

新生兒腸病毒重症案例頻傳，疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情還沒到流行期，但新生兒重症案例增，已造成4名新生兒死亡，預估即起到7月底都是新生兒腸病毒流行期。家中若有新生兒，建議謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免傳染。

疾管署今天公布國內新增2起新生兒腸病毒死亡，為上周公布的重症個案，另新增一起重症為出生僅3天的男嬰，染伊科病毒11型併敗血症，目前仍住新生兒加護病房治療。今年累計7例腸病毒重症，其中5例死亡，為6年同期最高；其中5例為新生兒，4例死亡。

疾管署防疫醫師林詠青說，上周新增腸病毒重症為屏東男嬰，剖腹產出生後，因為低血氧留在病房治療，並在出生第三天發燒、呼吸窘迫、黃疸，轉至醫學中心新生兒加護病房治療，後續休克、血小板下降、肝炎、心肌炎、呼吸衰竭、、腦膜炎多重器官衰竭等新生兒敗血症徵候，經通報檢驗後確認為伊科病毒11型感染併發重症，目前在加護病房住院治療約兩周。

另外，上周公布出生6天大屏東女嬰、3天大澎湖男嬰，皆為伊科病毒11型重症個案，分別因為猛爆性肝炎、多重器官衰竭，以及敗血性休克、腦膜炎不幸過世。目前社區流行病毒以伊科病毒11型最多、占34%，其次為克沙奇A6型、占22%和克沙奇A2型、占12%。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說，近期腸病毒就診人次呈緩升趨勢，上周門急診計6009人次，較前一周5257人次上升14.3%，但距離流行期1萬1000人次尚有一段距離。整體腸病毒尚未到流行期，但今年累計7例腸病毒重症，含5死，重症病例數為6年同期最高，預估至7月底均為新生兒腸病毒流行期間，請準爸媽和照顧新生兒的醫療機構要提高警戒。

羅一鈞表示，今年重症中有5例為新生兒，其中4例死亡，均為伊科病毒11型重症，該型別病毒感染新生兒後病情常較為嚴重，另2例分別為1個月大嬰兒感染伊科病毒11型重症已出院、1歲幼兒克沙奇B5重症死亡。國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成8例新生兒伊科病毒11型重症、其中7例死亡。

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