怕吵才厭童？兒盟調查：近3成民眾盼家長即時制止孩童哭鬧

兒福聯盟今發布「2025年民眾對兒童及育兒家庭友善度調查報告」。調查發現，近4成民眾對孩子完全不反感，重度厭童者僅16.1%，多數人其實並不排斥孩子，不滿多半是針對孩子的哭鬧及擾人行為；54.9%的人遇到吵鬧會先觀察家長反應，僅1成選擇直接干預。厭童族心聲多為渴望休息，高級餐廳和長途交通工具被他們視為「兒童不宜區域」。

兒盟調查顯示，39.5%的民眾厭童指數為0，對孩子與育兒家庭相當友善；44.4%得分介於1至3分，程度輕微；僅16.1%得分4分以上，顯示較強烈的厭童傾向。

調查也指出，39.6%的民眾因孩子哭鬧感到不舒服，36%認為若管不住孩子哭鬧就不該帶出門。然而，只有13.6%的人不願與孩子近距離接觸，12.8%害怕與孩子相處，顯示大多數人的不滿主因實為噪音，而非孩子本身。此外，僅9.9%的民眾曾在社群媒體批評吵鬧的孩子與家長，22.1%覺得這種行為合理。這意味著雖然網路上厭童話題火熱，但多數民眾並未真正排斥孩子，也鮮少採取過激行動。

當孩子在公共場所哭鬧時，民眾的想法、情緒與反應呈現多樣化。兒盟調查發現，57.6%的民眾首先會擔心孩子是否出了問題，38.4%則會觀察家長是否需要幫忙，展現社會的溫情一面。

不過，也有29.4%受訪民眾會希望家長能即時制止哭鬧，11.6%可能感嘆放鬆時光被打擾，8.7%疾呼「不想生了」，4.5%則認為貓狗更乖，反映部分民眾對於公共場合中兒童行為的忍受度較低，並可能產生負面觀感。

在實際行動上，54.9%的人會先觀察家長的處理方式，36%選擇自行離開，25%則不會採取任何行動，顯示大多數人雖對噪音感到困擾，但仍傾向於避免衝突。相較之下，約1成民眾會直接干預，如請工作人員處理、提醒家長，甚至透過白眼、嘖聲表達不滿，更極端的1%甚至會拍攝畫面上傳社群媒體，訴諸「公審」宣洩不滿。

此外，兒盟調查民眾認為哪些場所應限制孩子進入，前三名為高級餐廳38.9%、長途大眾運輸工具22.6%和咖啡廳14.8%，一般餐廳與短程交通工具僅約1成支持限制。值得注意的是，47.3%的民眾認為孩子應自由進出這些地方。

調查另顯示，近半數、46%民眾每周接觸孩子的時間不到兩天，甚至有25.2%完全沒有與孩子相處的經驗。相處時間的多寡，直接影響民眾對孩子的態度。每周與孩子相處5天以上者，對哭鬧的孩子更有耐心，僅27.2%認為「管不住就不該帶出門」；反之，從未接觸孩子者，持此想法的比率高達50.1%。

此外，認同「在網路上批評吵鬧小孩是合理行為」的比率，也從接觸頻繁者的14.5%，升至未接觸者的31.4%。這顯示，少子化導致的「孩子缺席」現象，不僅影響人口結構，也讓台灣社會對孩子的包容度逐漸下降，恐形成惡性循環。

為提升台灣社會對育兒家庭的友善度，兒盟發起「育兒禮貌運動」，與育兒專家羅寶鴻合作，透過影片提倡「八大安撫撇步」，包括「保持內心安定、確認需求、轉移注意力、肢體安撫、說出情緒、設限規範、離開現場、事後溝通」，協助父母更有效應對孩子的情緒波動；針對一般民眾則推廣「二不二要」原則：「不白眼、不嘖聲、要幫忙、要包容」。