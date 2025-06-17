嘉義茶改場選址惹議 農業部：雙軸場域規畫方向不變

日前立法院經濟委員會到嘉義考察，前立委陳明文被爆不請自來，甚至還在會議中對官員下指導棋，要求茶改場南遷案不得停止。農業部今天回應，本案所有決策皆基於嚴格的專業考量與嚴謹的科學評估為依據，地質安全性及行政院函復意見正在進行檢討修正。

根據鏡週刊報導指出，茶改場4年前規畫從桃園楊梅遷至嘉義番路，陳明文其妻在2018年低價買入6筆番路土地，若茶改場南遷就會大漲。不過農委會升格農業部後，卻以經費過高、番路土地不適合種茶樹等理由，推翻南遷案。

行政院今年3月便已發函農業部指出，桃園總場員工南遷意願不高，若部分人力南遷嘉義，未來可能再遷回桃園總場，以及本案核列高額建設經費39億元，恐造成閒置疑慮，因此請農業部衡酌桃園及嘉義試驗現況，通盤檢討場域設置，並以雙軸場域來運作。

農業部對此表示，本案所有決策皆基於嚴格的專業考量與嚴謹的科學評估為依據，相關計畫案皆須以提升科技研發效能、達到成本效益最佳化，並為台灣茶產業的永續發展與國家農業研究建立堅實根基為前提進行，以促進產業升級，並服務全國茶農與消費者，後續也將依行政院及各部會意見檢討修正。

農業部強調，地質安全性及行政院函復意見正進行檢討修正，目前仍以「單一總場、雙軸場域」繼續作為政策規畫目標的原則不變。