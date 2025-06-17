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胃發炎吞藥就解決？ 醫曝警訊：會慢慢累積成胃癌

聯合新聞網／ 綜合報導
張家銘醫師分享從胃炎到胃癌的發展病程，以及如何預防。示意圖/ingimage
張家銘醫師分享從胃炎到胃癌的發展病程，以及如何預防。示意圖/ingimage

常吃高鹽、煙燻、醃漬的食物如醬菜鹹魚等鹽漬物，或燒烤類食物等，胃癌的發生機率較高，抽煙與喝酒也會增加胃癌的罹患機率。基因醫師張家銘也指出胃癌的成因，包含幽門螺旋桿菌感染、長期使用PPI胃藥、胃黏膜萎縮等因素會增加風險，他指出「胃癌不是天注定，而是我們對小毛病忽視太久的結果」。

張家銘醫師在臉書分享，門診常遇到病患說「胃不舒服、常脹氣、胃酸、吃一點就飽」，當他們追蹤胃鏡、檢查紀錄才發現「這不是突然的事情，而是好幾年，甚至幾十年累積出來的」。

張家銘醫師說明，「胃炎不是小事，它是胃癌的起跑點」。張指出，很多人以為「胃發炎就是火氣大、吃太辣」，但其實很多慢性胃炎背後的真兇，是幽門螺旋桿菌。這是一種會讓胃黏膜慢慢萎縮的細菌，久而久之，胃酸變少了，胃泌素（Gastrin）這種荷爾蒙就會拚命分泌想要「叫醒」胃酸。

張家銘醫師點出問題就在這裡，「胃泌素不只刺激胃酸，還會刺激一種叫ECL的類嗜鉻細胞增生，而這些細胞，長期下來，就可能演變成腫瘤。這段過程非常緩慢，但一旦胃底腺體開始萎縮，就算後來把細菌清掉，癌症風險仍然存在」。

至於從胃發炎到長胃息肉，張家銘醫師解釋，這其實是胃在「亂修補」，當胃黏膜一直在發炎，身體就會想要修補它。但如果修得太快、太亂，就容易長出突起的組織，也就是我們在胃鏡裡常看到的「胃息肉」。最常見的兩種息肉，一個叫增生性息肉，一個叫腺瘤性息肉。

1、增生性息肉是胃在反覆發炎、反覆修復的結果，就像傷口結痂後亂長的肉芽。

2、腺瘤性息肉則多半出現在胃黏膜已經明顯萎縮、細胞變性之後，它的風險更高，甚至可能走向癌變。

有些人長期服用胃藥（尤其是質子幫浦抑制劑PPI），讓胃酸變少，結果胃泌素升高，這也會刺激胃黏膜過度生長、長出息肉。

所以我們常說 : 息肉不是「莫名冒出來的」，它是胃發炎「修補過度」的結果，是一個「胃累了」的訊號。

至於要如何預防胃癌，張家銘醫師提出5面向

1、20歲以上就能檢查幽門螺旋桿菌，一旦感染，就盡早根除。

2、不要自己長期吃PPI胃藥，一定要醫師評估、控制使用時間。

3、胃鏡不是只是排除癌症，更要看黏膜有沒有萎縮、腸化、息肉。

4、高鹽、醃漬、煙燻少吃，蔬果要多吃，抗氧化物是胃的守護神。

5、戒菸、減酒，特別是亞洲人代謝酒精慢，酒精對胃傷害更大。

癌症 健康檢查

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