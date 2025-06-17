圖書館館佔位亂象 坪林圖書館靜如山林 沒人搶位、搶電

暑假期間，不少民眾選擇到圖書館避暑、讀書、休憩，各地圖書館人潮明顯增加，也頻傳佔位、搶插座等情形，引發民眾關注。但在新北市山區的坪林圖書館，卻呈現截然不同的樣貌。記者實地走訪發現，整館僅有十來位讀者，安靜地看書、滑手機、使用電腦，空間寬敞、氣氛靜謐，彷彿遠離塵囂，與市區部分圖書館的搶位現象形成鮮明對比。

民眾反映，有些圖書館閱覽空間出現以書本、雨傘或個人物品長時間占位情形，甚至有人將插座區當作充電休息站，兒童閱覽區也曾被發現有未攜帶孩童的成人長時間休憩，引發部分家長對安全與使用秩序的疑慮。部分圖書館因應人流，暑假期間加強巡查，並針對自修區設立實名登記機制，若離席過久或多次違規，將限制使用權限。

相較之下，坪林圖書館宛如山中的一方靜土。記者平日下午走訪時，各樓層空間灑落自然光，讀者稀疏分布，安靜閱讀、輕聲交談或獨自休憩，完全看不到佔位或爭搶插座情況。館員表示，館內偶爾會有民眾短暫小憩，但極少接獲干擾相關反映；若發現物品長時間無人領取，也會先觀察再將物品移至櫃台保管。「我們人不多，空間其實很夠用，大部分民眾也都很自律。」館員說。

坪林圖書館隸屬於新北市立圖書館系統，建築融合茶文化特色，空間雖不大，卻環繞山林，氣氛清幽。現場一位帶著孩子來閱讀的家長說：「這裡就像山裡的秘密基地，安靜又舒服，小朋友也讀得很專心。」