76歲老婦連續無痛性血尿 竟是巨大膀胱腫瘤藏於體內

76歲陳姓老婦近一個月持續出現無痛性血尿症狀而就醫，醫師檢查發現她雖有明顯血尿狀況，但未出現發炎反應、尿路結石、腎水腫或腎腫瘤的情況，且腎功能正常。進一步安排靜脈注射腎盂攝影，顯示膀胱內有大片陰影，再以膀胱鏡檢查，發現膀胱內有一顆約7x6公分的巨大腫瘤。在接受「經尿道膀胱腫瘤刮除手術後，順利清除腫瘤且成功保住膀胱，目前恢復良好並定期回診追蹤。

大千綜合醫院泌尿科醫師陸兆明表示，這名病患的膀胱腫瘤體積頗大，已占據膀胱近一半空間，但因腫瘤細胞尚未侵犯到膀胱外圍，也沒有骨盆淋巴結轉移情況，因此適用經尿道膀胱腫瘤刮除手術來處理腫瘤。

這項手術透過膀胱內視鏡，由尿道進入膀胱逐步刮除腫瘤，不僅可得到足夠檢體，且可檢查癌細胞有無侵犯深層肌肉，並將肉眼可見的病灶切除；同時，病患腹部無傷口，可保留膀胱，繼續保有儲尿和排尿功能，不需要另裝人工膀胱，就能維持正常生活品質；病人手術後恢復快、併發症少、安全性較高，對初期膀胱癌的病人而言是很適合的治療選擇。

這名老婦個案先經手術刮除腫瘤後，再輔以放射治療，清除可能殘留於膀胱壁內較深層的腫瘤細胞；術後2天病人恢復良好，大幅改善血尿、解尿疼痛及頻尿感問題。3個月後回診追蹤，病人膀胱內壁已復原、腫瘤消失且沒有骨盆腔淋巴結腫大情況，僅需持續定期門診追蹤。