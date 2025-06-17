6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、河水暴漲

蘋果（Apple）今（2025）年大動作，除了在WWDC 2025推出全新命名的iOS 26、macOS 26、iPadOS 26等作業系統外，9月也有望推出iPhone 17系列，有分析師指出，已推出2年的Apple Watch Ultra 2在今年也會推出Apple Watch Ultra 3。

2025-06-17 13:19