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6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、河水暴漲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日西半部、宜蘭、花蓮地區及台東山區有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照

中央氣象署中午12時37分針對台南市、雲林縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

此外，氣象署針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日西半部、宜蘭、花蓮地區及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。影響時間：17日下午至17日晚上。

氣象署 強降雨 大雷雨 嘉義 南投縣

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