線上換護照量不符預期 領務局放寬申請資格

領事事務局代理局長陳尚友今天在外交部例行記者會簡報業務時表示，外交部去年9月起推動的憑自然人憑證線上換發護照迄今僅2.6萬本，不符預期；他說，7月起放寬線上申換護照的要求，只要為「有戶籍的成年人」、「護照已逾期或所餘效期少於6個月且未遺失」以及「護照資料頁記載事項不需要變更」者，均可線上申換護照，大約10個工作天即可完成。

陳尚友表示，今年1月至5月共發出102萬本護照，尤其是北部的護照換發量依然很高，呼籲民眾首辦護照可至全國戶政事務所辦理，或者利用線上系統申請更換護照，節省現場排隊時間。

陳尚友指出，雖然護照存量受到預算刪減影響，但供應給國人申辦絕對沒有問題，護照存量絕對夠。

陳尚友表示，目前外交部開放透過自然人憑證在網路上申辦換發護照，去年9月迄今發出2萬6528本，不符預期。

領務局去年推出「有條件式線上申換護照」專案時，預估每年有20萬至30萬人來申請，還會滾動式檢討增加名額。

如今，從去年9月到今年5月，線上申換的護照量僅2.6萬本；陳尚友表示，正在放寬條件希望吸引民眾線上申換，未來考慮護照效期低於1年者也可線上辦理，此外，除了透過自然人憑證，領務局也考慮其他更便捷的方式，只要能符合資安考量。

金融界日前為對抗詐騙猖獗，停止受理自然人憑證辦理開戶，陳尚友表示，目前執行上並未發生問題，且現行的線上申請護照必須本人親領，這是人別確認的最後一道關卡；外交部持續關注相關發展，滾動檢討。