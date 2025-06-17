沒這台不能開診 北護分院眼科儀器10年未換 獲民間捐贈

裂隙燈是眼科檢查必要設施，民眾至醫院門診受檢時，多有坐在該儀器前，由醫師檢查眼睛情況的經驗。不過，高階裂隙燈要價不菲，公務機關編列預算難度較高，台大北護分院裂隙燈已屆年限，近期由知名餐飲集團，以實物捐贈捐贈一台要價百萬以上裂隙燈，供病人使用，今天舉行捐贈儀式，雙方後續還將進行ESG長者送餐等合作項目。

台大醫院北護分院眼科主任林怡瑩表示，眼科「沒有裂隙燈就不能開門營業」，只要病人能坐下來，都會請病人上裂隙燈檢查，角膜、黃斑部等常見眼科疾患發生部位，透過該儀器都可及早看出異狀，功能有如「高功能放大鏡」；北護分院規模雖不如台大總院，但都使用最高等級儀器，舊儀器雖已屆10年使用年限，但因價格不菲，無法一直汰舊換新。

台大醫院北護分院院長詹鼎正說，院內眼科使用的裂隙燈，已稍有破損，但台大北護分院是公家醫院，要編列預算更新儀器，最快需要等到116年，「有點緩不濟急」，在因緣際會下，與大品國際聯合餐飲集團成功牽線，在各方媒合之下，順利讓儀器成功以實務捐贈方式，贈送至北護分院，讓病人能夠儘早使用最新儀器檢查。

醫院使用眼科裂隙燈，與一般診所不同，主要差別在於光學設施差異，而裂隙燈雖經常用於臨床，但沒有特定健保給付項目，許多醫院儀器更新較為困難。