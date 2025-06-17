沒這台不能開診 北護分院眼科儀器10年未換 獲民間捐贈
裂隙燈是眼科檢查必要設施，民眾至醫院門診受檢時，多有坐在該儀器前，由醫師檢查眼睛情況的經驗。不過，高階裂隙燈要價不菲，公務機關編列預算難度較高，台大北護分院裂隙燈已屆年限，近期由知名餐飲集團，以實物捐贈捐贈一台要價百萬以上裂隙燈，供病人使用，今天舉行捐贈儀式，雙方後續還將進行ESG長者送餐等合作項目。
台大醫院北護分院眼科主任林怡瑩表示，眼科「沒有裂隙燈就不能開門營業」，只要病人能坐下來，都會請病人上裂隙燈檢查，角膜、黃斑部等常見眼科疾患發生部位，透過該儀器都可及早看出異狀，功能有如「高功能放大鏡」；北護分院規模雖不如台大總院，但都使用最高等級儀器，舊儀器雖已屆10年使用年限，但因價格不菲，無法一直汰舊換新。
台大醫院北護分院院長詹鼎正說，院內眼科使用的裂隙燈，已稍有破損，但台大北護分院是公家醫院，要編列預算更新儀器，最快需要等到116年，「有點緩不濟急」，在因緣際會下，與大品國際聯合餐飲集團成功牽線，在各方媒合之下，順利讓儀器成功以實務捐贈方式，贈送至北護分院，讓病人能夠儘早使用最新儀器檢查。
醫院使用眼科裂隙燈，與一般診所不同，主要差別在於光學設施差異，而裂隙燈雖經常用於臨床，但沒有特定健保給付項目，許多醫院儀器更新較為困難。
詹鼎正說，該院正積極推動「ESG」國際永續發展目標，「S社會」意涵即為落實社會責任，感謝所有善心人士共同捐贈市值超過新台幣100萬元「裂隙燈」醫療設備嘉惠病友，「共同守護萬華社區民眾的靈魂之窗。」
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言