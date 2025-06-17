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沒這台不能開診 北護分院眼科儀器10年未換 獲民間捐贈

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
高階裂隙燈要價不菲，公務機關編列預算難度較高，台大北護分院裂隙燈已屆年限，近期由知名餐飲集團，以實物捐贈捐贈一台要價百萬以上裂隙燈。記者林琮恩／攝影
高階裂隙燈要價不菲，公務機關編列預算難度較高，台大北護分院裂隙燈已屆年限，近期由知名餐飲集團，以實物捐贈捐贈一台要價百萬以上裂隙燈。記者林琮恩／攝影

裂隙燈是眼科檢查必要設施，民眾至醫院門診受檢時，多有坐在該儀器前，由醫師檢查眼睛情況的經驗。不過，高階裂隙燈要價不菲，公務機關編列預算難度較高，台大北護分院裂隙燈已屆年限，近期由知名餐飲集團，以實物捐贈捐贈一台要價百萬以上裂隙燈，供病人使用，今天舉行捐贈儀式，雙方後續還將進行ESG長者送餐等合作項目。

台大醫院北護分院眼科主任林怡瑩表示，眼科「沒有裂隙燈就不能開門營業」，只要病人能坐下來，都會請病人上裂隙燈檢查，角膜、黃斑部等常見眼科疾患發生部位，透過該儀器都可及早看出異狀，功能有如「高功能放大鏡」；北護分院規模雖不如台大總院，但都使用最高等級儀器，舊儀器雖已屆10年使用年限，但因價格不菲，無法一直汰舊換新。

台大醫院北護分院院長詹鼎正說，院內眼科使用的裂隙燈，已稍有破損，但台大北護分院是公家醫院，要編列預算更新儀器，最快需要等到116年，「有點緩不濟急」，在因緣際會下，與大品國際聯合餐飲集團成功牽線，在各方媒合之下，順利讓儀器成功以實務捐贈方式，贈送至北護分院，讓病人能夠儘早使用最新儀器檢查。

醫院使用眼科裂隙燈，與一般診所不同，主要差別在於光學設施差異，而裂隙燈雖經常用於臨床，但沒有特定健保給付項目，許多醫院儀器更新較為困難。

詹鼎正說，該院正積極推動「ESG」國際永續發展目標，「S社會」意涵即為落實社會責任，感謝所有善心人士共同捐贈市值超過新台幣100萬元「裂隙燈」醫療設備嘉惠病友，「共同守護萬華社區民眾的靈魂之窗。」

台大醫院北護分院院長詹鼎正（左二）說，院內眼科裂隙燈已稍有破損，但台大北護分院是公家醫院，要編列預算更新儀器，最快需要等到116年，「有點緩不濟急」，在因緣際會下，與大品國際聯合餐飲集團成功牽線。記者林琮恩／攝影
台大醫院北護分院院長詹鼎正（左二）說，院內眼科裂隙燈已稍有破損，但台大北護分院是公家醫院，要編列預算更新儀器，最快需要等到116年，「有點緩不濟急」，在因緣際會下，與大品國際聯合餐飲集團成功牽線。記者林琮恩／攝影

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