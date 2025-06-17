促進健康、減糖攝取 綠委推無糖飲料免稅

「過量攝取糖分恐導致心血管疾病，政府應以免稅鼓勵廠商生產無糖飲料！」綠委鍾佳濱、王正旭、林月琴、李坤城、賴惠員與郭昱晴等人17日罕見聯合召開記者會，呼籲政府為國人健康著想，免除無糖飲料的貨物稅。賴惠員強調，相關稅損僅3到5億，林月琴則說，國人因過量攝取糖分讓健保開銷每年增233億，減糖比稅損更重要。

稅損不多僅5億

鍾佳濱表示，我國針對飲料的課稅方式有3種：純天然果汁0%、稀釋蔬果汁類8%，還有咖啡、茶等其他飲料要收15%貨物稅。他強調，近年來台灣對健康議題更加關注，希望減少糖類攝取下，希望財政部可以將無糖飲料的稅率比照純天然果汁下降到0%，促進消費者選用與廠商生產。

民進黨立委王正旭說，全國已有超過250萬名糖尿病病友，且每年約以2.5萬名的速度持續增加；此外，年輕化趨勢逐年顯著，20-39歲的糖尿病盛行率持續上升，更有研究顯示，40歲以下即罹患糖尿病之年輕患者，其平均餘命可能大幅降低。

賴惠員則說，其實很多委員過去都跟財政部反映過，但財政部因為擔心稅損所以不願輕易妥協，但經過大略估算，稅損大約僅3到5億元，擔誤了全民健康其實相當不划算。林月琴也說，糖雖然可以提供熱量，但長期過量使用會造成肥胖、代謝、心血管與糖尿病相關疾病人數增加，還有學習力衰退、出現憂鬱、躁鬱等狀況。

慢性病健保花233億

「健保為了處理糖有關的疾病，每年多花233億！」林月琴也說，健保利用最多的包括洗腎、糖尿病與牙周病，其實都與吃得太甜有關係，若能適當減稅，可鼓勵製造商多打無糖飲料廣告，從預防醫學角度，更能減少健保開銷、促進民眾健康。

王正旭指出，如何促進民眾健康飲食、減低糖分攝取？「糖捐」或「糖稅」制度近年雖受到高度熱議，不過，仍待社會各界更多討論；換個角度，若是未來有機會針對「無糖」飲品調降貨物稅、減低民眾取得成本，或許能夠作為導引民眾趨向選購無糖飲品的誘因。

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