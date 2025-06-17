不舒服再看醫師已經晚了！30歲前就累積「癌症」隱患

衛福部公布「113年國人死因統計結果」，癌症蟬聯43年榜首，年奪5萬4032條命，較前一年增加906人；癌症死亡率前3位為肺癌、肝癌、大腸癌。聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，很多癌症沒有症狀，讓人忽略了罹病的風險。或是看到健檢甚少紅字，自覺身體非常健康，忽略了進階篩檢的重要性。

「不少人習慣不舒服時再看醫生，恐已錯過早期發現病兆。」洪育忠說，癌症不是突然出現，而是慢慢醞釀的過程，疾病會用小毛病的症狀來提醒，只是多數人沒發覺。而癌細胞也是因長期抽菸、酒精、慢性發炎、累積毒素所致，癌症的形成往往歷時數年，等到發現時常已非早期。

洪育忠指出，過去常見的子宮頸癌、肝癌等病毒相關癌症，因疫苗接種與篩檢政策推廣，已有下降趨勢。不過，危險因子與飲食、環境、壓力、老化有關的乳癌、肺癌、大腸癌正逐年增加中。癌症惡性轉變時，往往是「無聲的」，唯有透過精準的健檢工具提早發現，就能在還沒轉移前切除腫瘤、阻斷病程。

洪育忠分享，曾有民眾進行多次勞工健檢，每一次的報告甚少紅字，覺得身體健康無恙，直到進行無痛腸胃鏡的進階健檢後，才發現腸道中潛伏神經內分泌腫瘤，所幸發現得早，評估治療方式早切除，有效降低復發風險。

勞工健檢在於確認是否符合工作需求，檢查內容多為基本生理數據與工作適能，對於某些疾病或特定族群的健康需求可能不夠全面，也無法有效評估癌症風險或做到早期偵測。洪育忠以肺癌為例，早期幾乎沒有症狀，傳統胸部X光也難以發現細微變化，容易因此延誤診斷時機。

「有些癌症的發生率已經高到即使沒有家族史，也建議每個人在適當年齡時至少做一次篩檢。」他說，乳癌、大腸癌就是最明確的例子，這些癌症實在太常見了，應該主動安排一次完整健檢，包括糞便潛血、乳房攝影、子宮抹片、大腸鏡、影像學檢查等。

根據聯安健康管理中心的健檢數據，2023年至2024年間，健檢發現最多的癌症類型為乳癌、肺癌與攝護腺癌。進一步分析，若能及早安排合適的檢查，確實能在初期就發現異常。以2024年資料為例，乳癌0至2期比例達100%，肺癌0至1期為78%，攝護腺癌0至2期則為86%。

洪洪育忠表示，以前發現的癌症常是3、4期，但現在抓到的多是早期，代表透過健檢工具確實提升早期發現的比率。除了有效率的檢查項目，現代生活型態讓許多人在30歲前就累積健康隱患，建議有癌症家族史、長期抽菸喝酒、未接種HPV疫苗、B/C肝帶原、腸胃不適或糞便潛血反應陽性者，更應及早安排健檢。