立委追蹤高雄直飛美國航線進度 7月起每周7班飛日美

立委許智傑16日與立委邱志偉、李柏毅，邀請交通部一同到高雄考察交通建設，並針對高雄長程航線進度、航點與航班恢復狀況進行詳細報告。針對國人關心高雄直飛歐美澳長程航線議題，業者表示會透過高雄-東京航線評估運能，7月11日起飛航高雄-東京-美國舊金山航線，預劃每周飛航7班，提供高雄民眾前往美國更方便的選擇。

根據民航局統計資料，高雄機場今年夏季航點33處，恢復比例89%，高於桃園機場恢復率76%。運能114年1-4月運量達180萬人次，恢復疫情前92%，114年夏季航班恢復至疫情前98%。許智傑表示，高雄機場整體營運狀況不受工程影響，持續穩定向前，預計明年星宇加入後，有望將超越疫情前，創下新的高峰。

針對國人關心高雄直飛歐美澳長程航線議題，許智傑說，高雄立委都多次質詢要求，他也親自拜訪聯合航空爭取，業者表示會透過高雄-東京航線評估運能，下個月11日起飛航高雄-東京-美國舊金山航線，預劃每周飛航7班，將提供高雄民眾前往美國更方便的選擇。

邱志偉表示，除了美國長程航線外，歐洲及紐澳航線也該同步加入評估。李柏毅也表達相同想法，多次總質詢爭取，希望交通部可以繼續促成。

各家國籍航空業者也提供目前長程航線進度。

華航表示，因交機延遲、發動機維修等問題致無運能支援，另市場面仍需時間培養更多區域航線客源於高雄轉機。長榮航空則關注市場與政策變化，在運能裕度下，持續評估開闢高雄飛北美航線，評估因素包括發展區域航網支撐長程航線。

新加入的星宇航空規劃於明年上半年進駐高雄，初期以區域航線為主，視機隊擴增進度及市場需求變化，評估投入長程洲際航線的可行性。

許智傑提醒，過去很多業者反映時間帶可能會遇到宵禁問題，但經過辦公室查詢，其實聯合航空從舊金山到台灣，或者長榮、華航下午航班從洛杉磯回台灣，抵達台灣時間大約都在晚上九點前，不會有宵禁問題，希望交通部及民航局能繼續鼓勵業者。

針對國人在意的航線及航點恢復狀況，目前最新夏季班表，已經累積33個航點，每周至少362班次，已經達到疫情前89%，跟桃園機場的76%相比，高雄航空的復甦相當快速。光今年第2季開始的新航點及航線就包含4月9日起高雄-重慶、4月22日起高雄-濟州、6月30日起高雄-濟州、7月16日起高雄仙台、聯合航空7月11日起高雄-東京-舊金山航線。

許智傑透露，6月30日將舉辦高雄-濟州首航的啟用儀式，慶祝高雄機場將展開全新的篇章；7月16日許智傑也將代表立法院交通委員會，快閃日本仙台參加日方舉辦的首航典禮，這預計將是繼日本岡山、日本熊本後，許智傑第三次參加日本首航儀式。

許智傑提到，明年星宇航空正在如火如荼籌備中，未來FULL SERIVICE包含貴賓室、免稅品、彩繪機通通可望引進高雄，提供跟桃園機場相同的完整服務，提供高雄民眾全新的選擇。他近期將拜訪第17家航空公司，繼續推動越南新航點。