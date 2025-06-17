幾丁聚醣溶液覆膜 百香果病害發生率不到4成

百香果富含維生素C及膳食纖維，為國人喜愛的水果之一，為提升百香果採後儲藏期限、降低儲藏性病害或果實水分散失，農業部台中區農業改良場以具抑菌與覆膜效果的幾丁聚醣應用於百香果果實採後儲藏，可有效降低儲藏性病害發生率及減少果實失重率，其中第14天病害發生率可從68.1%降至37.5%。

百香果全國種植面積逾950公頃，中彰投三縣逾729公頃，占整體生產面積76%，其中又以南投縣埔里鎮為重要生產專區，種植面積占全國60%以上。百香果採收儲藏期間常出現炭疽病、果腐病及蒂腐病等儲藏性病害，造成果實出現褐色病斑或水浸狀腐爛等病徵，嚴重影響到果實銷售與消費者購買信心。

台中區農業改良場埔里分場助理研究員昌佳致表示，為維持百香果採後品質及消費者食用安全，台中場團隊進行非農藥抑菌資材開發，而根據文獻指出，幾丁聚醣是一種葡萄糖胺所聚合而成的多醣體，無毒性且易用於果實外表覆膜，具干擾病原菌細胞膜、抑制真菌孢子萌發與菌絲生長及誘導植物產生抗病反應的效果。

因此，為降低百香果儲藏性病害發生，利用幾丁聚醣抑菌特性於採後儲藏處理，其中百香果於25℃儲藏條件下，對照組儲藏第6天病害發生率達11.3%，第14天病害發生率提升至68.1%。但是若將果實以0.1% 幾丁聚醣溶液覆膜處理，其病害發生率於第6天、14天僅5%、37.5%，顯示幾丁聚醣具良好的抑菌效果，有助提升百香果的儲藏穩定性。

此外，幾丁聚醣處理組於儲藏第3天的果實水分失重率為1.97%，相較對照組的2.44%，降低幅度近20%，顯示幾丁聚醣覆膜處理有助於減緩果實於儲藏初期的水分散失與重量下降，進而延緩果皮皺縮，維持外觀品質，提升商品價值。

昌佳致表示，百香果以其香氣濃郁、果汁豐富而深受國人喜愛。該場開發以非農藥性抑菌資材的幾丁聚醣進行果實覆膜處理，不僅可有效降低儲藏期間病害發生率，亦能減緩果實失重。此項技術後續可應用於百香果省工化一貫處理流程中的清洗、選別與分級等步驟，除有助維持果實品質，亦能延長產品販售期，進一步提升產業整體經濟效益，讓消費者可以更安全、安心的食用。