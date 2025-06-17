快訊

美國反川抗爭延燒！為何示威都用「墨西哥旗」？

「金曲製造機」陳彼得在大陸辭世 享壽 82歲！劉文正、崔苔菁都唱過他的歌

陸頂尖大學撤銷英語系 轉向發展「專業+外語」跨域人才

幾丁聚醣溶液覆膜 百香果病害發生率不到4成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部台中區農業改良場以具抑菌與覆膜效果的幾丁聚醣應用於百香果果實採後儲藏，可有效降低儲藏性病害發生率及減少果實失重率，其中第14天病害發生率可從68.1%降至37.5%。圖／台中區農業改良場提供
農業部台中區農業改良場以具抑菌與覆膜效果的幾丁聚醣應用於百香果果實採後儲藏，可有效降低儲藏性病害發生率及減少果實失重率，其中第14天病害發生率可從68.1%降至37.5%。圖／台中區農業改良場提供

百香果富含維生素C及膳食纖維，為國人喜愛的水果之一，為提升百香果採後儲藏期限、降低儲藏性病害或果實水分散失，農業部台中區農業改良場以具抑菌與覆膜效果的幾丁聚醣應用於百香果果實採後儲藏，可有效降低儲藏性病害發生率及減少果實失重率，其中第14天病害發生率可從68.1%降至37.5%。

百香果全國種植面積逾950公頃，中彰投三縣逾729公頃，占整體生產面積76%，其中又以南投縣埔里鎮為重要生產專區，種植面積占全國60%以上。百香果採收儲藏期間常出現炭疽病、果腐病及蒂腐病等儲藏性病害，造成果實出現褐色病斑或水浸狀腐爛等病徵，嚴重影響到果實銷售與消費者購買信心。

台中區農業改良場埔里分場助理研究員昌佳致表示，為維持百香果採後品質及消費者食用安全，台中場團隊進行非農藥抑菌資材開發，而根據文獻指出，幾丁聚醣是一種葡萄糖胺所聚合而成的多醣體，無毒性且易用於果實外表覆膜，具干擾病原菌細胞膜、抑制真菌孢子萌發與菌絲生長及誘導植物產生抗病反應的效果。

因此，為降低百香果儲藏性病害發生，利用幾丁聚醣抑菌特性於採後儲藏處理，其中百香果於25℃儲藏條件下，對照組儲藏第6天病害發生率達11.3%，第14天病害發生率提升至68.1%。但是若將果實以0.1% 幾丁聚醣溶液覆膜處理，其病害發生率於第6天、14天僅5%、37.5%，顯示幾丁聚醣具良好的抑菌效果，有助提升百香果的儲藏穩定性。

此外，幾丁聚醣處理組於儲藏第3天的果實水分失重率為1.97%，相較對照組的2.44%，降低幅度近20%，顯示幾丁聚醣覆膜處理有助於減緩果實於儲藏初期的水分散失與重量下降，進而延緩果皮皺縮，維持外觀品質，提升商品價值。

昌佳致表示，百香果以其香氣濃郁、果汁豐富而深受國人喜愛。該場開發以非農藥性抑菌資材的幾丁聚醣進行果實覆膜處理，不僅可有效降低儲藏期間病害發生率，亦能減緩果實失重。此項技術後續可應用於百香果省工化一貫處理流程中的清洗、選別與分級等步驟，除有助維持果實品質，亦能延長產品販售期，進一步提升產業整體經濟效益，讓消費者可以更安全、安心的食用。

農業部 消費者 水果 南投縣

延伸閱讀

星巴克「15款飲品」買1送1！連續2天、每日限定9小時 夏日必喝「新品星沁爽+熱門2款星冰樂」都點得到

高市農業局當媒人 大樹龍目社區鳳梨成星級餐點

國民零食「乖乖」變身潮系調酒 WAT聯名組合限量登場

芒種1日限定「星巴克」買一送一！ 6月「爆爆星沁爽」新品開喝、超萌「斑紋貓屁屁杯套」新款開搶

相關新聞

歐美變異株恐破「空窗期」 黃立民：將再有一波新冠疫情

新冠疫情一波未平一波又起？目前新冠正處在流行高峰期，據疾管署預估，流行期將持續至8月初。台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示...

立委追蹤高雄直飛美國航線進度 7月起每周7班飛日美

立委許智傑16日與立委邱志偉、李柏毅，邀請交通部一同到高雄考察交通建設，並針對高雄長程航線進度、航點與航班恢復狀況進行詳...

不舒服再看醫師已經晚了！30歲前就累積「癌症」隱患

衛福部公布「113年國人死因統計結果」，癌症蟬聯43年榜首，年奪5萬4032條命，較前一年增加906人；癌症死亡率前3位...

沒這台不能開診 北護分院眼科儀器10年未換 獲民間捐贈

裂隙燈是眼科檢查必要設施，民眾至醫院門診受檢時，多有坐在該儀器前，由醫師檢查眼睛情況的經驗。不過，高階裂隙燈要價不菲，公...

促進健康、減糖攝取 綠委推無糖飲料免稅

綠委鍾佳濱、王正旭、林月琴、李坤城、賴惠員與郭昱晴等人17日罕見聯合召開記者會，呼籲政府為國人健康著想，免除無糖飲料的貨物稅

幾丁聚醣溶液覆膜 百香果病害發生率不到4成

百香果富含維生素C及膳食纖維，為國人喜愛的水果之一，為提升百香果採後儲藏期限、降低儲藏性病害或果實水分散失，農業部台中區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。