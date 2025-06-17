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台彩推兩款新刮刮樂 頭獎最高200萬元、總獎金破8億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台彩推兩款新刮刮樂。圖／業者提供
台彩推兩款新刮刮樂。圖／業者提供

台灣彩券17日推出2款刮刮樂新品「金磚疊疊樂」與「好運來6」。「金磚疊疊樂」每張售價200元，總中獎率35%；「好運來6」每張售價100元，總中獎率30.11%。

「金磚疊疊樂」票面金磚層層堆疊財氣十足，只要任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，頭獎200萬元共有3個；「好運來6」每張售價100元，票面主題與玩法結合數字6與代表「6」的手勢，象徵六六大順的吉兆，獎金設計也特別運用6的倍數為規劃，超過17萬個600元（含）以上獎項，頭獎60萬元共有4個；2款新品總獎項超過280萬個，總獎金逾8.1億元。

「金磚疊疊樂」金磚堆砌而成的刮區中共有6局遊戲，刮開每局遊戲區內分別有2至6個數字，若任一局中刮出的數字皆相同即得該局獎金，還有機會同時對中多局獎金，1,000元（含）以上的獎項超過16萬個，頭獎200萬元共有3個，總中獎率35%。

「好運來6」每張售價100元，票面設計與遊戲玩法以象徵大順吉利的「數字6」作為規劃，遊戲名稱「來6」結合流行諧音梗呼應遊戲主題，傳遞好運降臨的祝福，玩法簡單有趣，只要刮出任一個「6」或「手勢6」符號即得對應獎金，獎項設計也結合6的倍數有機會刮中600元、1,200元、1,800元、60,000元等獎項，600元（含）以上的獎項超過17萬個，頭獎60萬元共有4個，總中獎率30.11%。

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