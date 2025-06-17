今午後雷陣雨提早全台都有機會 氣象署示警這些區域恐有豪雨

今天出門要帶傘。中央氣象署技正林秉煜上午表示，台灣今天位於鋒面南緣，西南風帶來較多水氣，天氣不穩定。午後雷陣雨範圍比較廣，且可能提早到中午前後，包括中部以北、宜花地區及其他山區有大雨；大台北、宜蘭地區及北部、花蓮山區恐有豪雨。到了晚上則只剩花東零星降雨。今天往返金馬地區要注意航班等相關交通資訊。

林秉煜指出，台灣今天天氣特別不穩定，對流發展比較慢，目前在桃園以北有零星短暫雨，但午後雷陣雨範圍比較廣，提早到中午前開始，各地區都有下雨機會，包括中部以北、宜花地區及其他山區有大雨，至於大台北、宜蘭地區及北部、花蓮山區恐有豪雨，要注意短延時強降雨。到了晚上降雨緩和，只剩花東零星降雨。

明天西南風遠離，大致回到午後雷陣雨的天氣型態，但要注意高溫情形。林秉煜指出，周三到周五環境吹東南風，東南部及恆春半島局部雨，西半部地區及宜花山區午後雷陣雨。周六到下周一吹偏南風，清晨中南部零星雨，午後中部以北地區及各山區雷陣雨。